S-au inregistrat cu peste 3.000 de decese mai mult in august 2020 decat in aceeasi perioada a anului trecut

"In luna august 2020 numarul nasterilor inregistrate a crescut fata de luna august 2019, dar a scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta (iulie 2020); Comparativ cu un an in urma (fata de luna august 2019) in luna august 2020 numarul deceselor inregistrate a crescut si a scazut numarul deceselor copiilor sub un an", arata datele INS.In luna august 2020, numarul casatoriilor inregistrate a scazut semnificativ fata de luna august 2019, dar a crescut fata de luna iulie 2020."In luna august 2020 s-a inregistrat nasterea a 16.804 copii, cu 611 mai putini copii decat in luna iulie 2020. Numarul deceselor inregistrate in luna august 2020 a fost de 23.169, cu 752 decese mai multe decat in luna iulie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in luna august 2020, a fost de 88 copii, in scadere cu 13 decese sub 1 an fata de luna iulie 2020", se mai arata in datele INS.In luna august 2020, aproape doua treimi din totalul numarului de decese s-au inregistrat pentru persoanele cu varsta de cel putin 70 ani (9.498 decese, reprezentand 41% din total, s-au inregistrat la grupele de varsta 80 ani si peste, 5.657 decese, reprezentand 24,4%, la persoanele de 70-79 ani) si 4.549 decese (19,6%) la persoanele in varsta de 60-69 ani. Firesc, la polul opus, cele mai putine decese au fost inregistrate la grupele de varsta 5-19 ani (86 decese), 0-4 ani (107 decese) si 20-29 ani (129 decese)."Sporul natural s-a mentinut negativ in luna august 2020, decedatii avand un excedent fata de nascutii-vii de 6.365 persoane", potrivit INS.Sporul natural reprezinta diferenta dintre numarul nascutilor-vii si numarul persoanelor decedate, in perioada de referinta.In luna august 2020, la oficiile de stare civila s-au inregistrat 14.929 casatorii, cu 3.761 mai multe decat in luna iulie 2020. Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr.202/2010 a fost de 1.953 in luna august 2020, cu 90 mai multe decat in luna iulie 2020.Numarul nascutilor-vii inregistrat in luna august 2020 a fost mai mare cu 179 comparativ cu aceeasi luna din 2019. Numarul persoanelor care au decedat in luna august 2020 a fost cu 3.270 mai mare fata de luna august 2019."Sporul natural negativ s-a accentuat in luna august 2020 fata de cel din luna august 2019 (-6.365 persoane in luna august 2020, fata de -3.274 persoane in luna august 2019). Numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 13 mai mic in luna august 2020, decat cel inregistrat in luna august 2019", arata datele INS.In luna august 2020, in mediul urban s-a inregistrat decesul a 11.766 persoane (6.287 barbati si 5.479 femei), iar in mediul rural decesul a 11.403 persoane (6.174 barbati si 5.229 femei). Fata de aceeasi luna din anul 2019, numarul persoanelor care au decedat a crescut cu 1.967 persoane (1.186 barbati si 781 femei) in mediul urban si cu 1.303 persoane (834 barbati si 469 femei) in mediul rural.De asemenea, numarul casatoriilor a fost, in luna augut 2020, cu 8.115 mai mic decat cel inregistrat in aceeasi luna din anul precedent. Prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 in luna august 2020 s-au pronuntat cu 374 divorturi mai multe decat in luna august 2019."Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, in cazul deceselor, in special in lunile aprilie, iunie, iulie si august 2020, cand s-au inregistrat cresteri fata de lunile aprilie, iunie, iulie si august 2019, al casatoriilor care, incepand cu luna martie, au inregistrat scaderi semnificative ale numarului de evenimente fata de luna corespunzatoare din 2019. Numarul nasterilor a scazut in fiecare luna fata de aceeasi perioada din anul precedent, exceptie facand luna august cand s-a inregistrat un numar mai mare de nascuti-vii fata de anul precedent. Pentru o caracterizare completa a fenomenelor demografice inregistrate in lunile martie-august 2020, in contextul pandemiei COVID-19, trebuie avut in vedere faptul ca prevederile ordonantelor militare au introdus anumite limitari in posibilitatea de desfasurare a unor evenimente cu mai mult de trei persoane, au limitat deplasarile in afara locuintei si in afara localitatii, au suspendat activitatile in spatii inchise, au determinat Uniunea Notarilor Publici sa amane termenele pentru dosarele de divort aflate pe rol dupa sistarea starii de urgenta", informeaza INS.De asemenea, prevederile Hotararilor de Guvern pentru perioada starii de alerta au impus anumite limitari in ceea ce priveste numarul persoanelor care se pot intalni in locurile publice, precum si prevederi privind organizarea de evenimente la un numar foarte mic de participanti. Datele trebuie interpretate in corelare cu informatiile din surse administrative, in special cele publicate de Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica."Datele pentru lunile anului 2020 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate dupa data inregistrarii acestora si nu dupa data producerii evenimentelor demografice; din acest motiv datele aferente anului 2020 vor suporta modificari prin includerea fenomenelor inregistrate tardiv (dupa luna de referinta) si excluderea celor inregistrate in luna de referinta, dar care s-au produs in luna precedenta sau anterior acesteia si prin redistribuirea fenomenelor pe luni dupa data producerii", mai arata datele INS.