Mai multe persoane care au beneficiat de somaj tehnic au constatat ca nu mai figureaza asigurati in sistemul national de sanatate

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a transmis ca, incepand din luna aprilie, mai multi angajatori nu au incadrat corect, in Declaratia 112, personalul aflat in somaj tehnic, care a fost trecut in categoria salariat cu contributie zero la sanatate. Astfel, dupa importarea datelor de la ANAF, angajatii respectivi si-au pierdut calitatea de asigurat in sistemul Casei. Reprezentantii CNAS subliniaza ca problema poate fi remediata prin depunerea declaratiilor rectificative de catre angajatori."Ministerul Finantelor Publice si institutiile din subordine au demarat o verificare a conditiilor in care mai multe persoane care au beneficiat de somaj tehnic ca masura de limitare a efectelor negative cauzate de criza COVID-19 au constatat ca nu mai figureaza asigurati in sistemul national de sanatate. Din punct de vedere al legislatiei fiscale si al modului de completare a declaratiei 112 aceasta situatie nu trebuia sa apara, avand in vedere ca pentru indemnizatia de somaj acordata potrivit OUG nr. 30/2020 se datoreaza CASS, iar persoanele beneficiare ale indemnizatiei raman in continuare asigurati", anunta institutia.Mecanismul de declarare al obligatiilor fiscale aferente indemnizatiilor de somaj tehnic introdus prin Ordinul nr. 1942/979/819/2020 din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" a fost elaborat si aprobat in comun de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale."Facem precizarea ca in ceea ce priveste calitatea de asigurat in sistemul national de sanatate, aceasta este reglementata prin Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. In acest context, institutiile beneficiare ale informatiilor privind contributiile declarate prin formularul D112 au atat dreptul, cat si obligatia de a propune si solicita campurile necesare pentru inregistrarea tuturor contribuabililor asigurati, precum si adaptarea sistemelor informatice la modelele de declaratii aprobate in comun. In acest sens, inregistrarea corecta a tuturor persoanelor care beneficiaza de asigurari, cade in responsabilitatea acestor institutii. Ministerul Finantelor Publice furnizeaza celorlalti beneficiari ai informatiilor din formularul 112 datele exacte completate de contribuabili, asa cum au fost ele stabilite prin ordinul comun", conform Ministerului Finantelor.In ipoteza in care au aparut, insa, si erori de inregistrare a persoanelor asigurate din cauza completarii gresite de catre angajatori a formularului 112, acesta trebuie corectat prin depunerea declaratiei rectificative, subliniata Ministerul Finantelor Publice, adaugand ca pentru clarificarea tuturor acestor aspecte, avand in vedere reglementarile din legislatia sanatatii cu privire la calitatea de asigurat, este necesar si punctul de vedere al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ca autoritate competenta.CNAS a transmis, joi, mai multe precizari, dupa ce a primit sesizari referitoare la faptul ca mai multe persoane aflate in somaj tehnic au pierdut calitatea de asigurat in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), desi angajatorii au virat sumele aferente contributiilor la asigurarile sociale de sanatate.Astfel, CNAS a aratat ca gestioneaza fondurile provenite din contributiile la sanatate colectate de ANAF. Mai exact, CNAS importa in SIUI datele de la ANAF, care primeste de la angajatori Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, reglementata prin Ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1942/979/819/2020."Din analiza situatiilor semnalate, am constatat ca in Declaratia 112, incepand cu luna aprilie 2020, mai multi angajatori nu au incadrat corect personalul aflat in somaj tehnic si nu a fost specificata perioada in care personalul s-a aflat in somaj tehnic. Astfel, in datele importate de la ANAF in SIUI s-au preluat informatic formularele in care personalul aflat in somaj tehnic a fost inscris la categoria salariat cu contributie zero la sanatate. Conform reglementarilor in vigoare din sistemul de sanatate, o persoana care nu contribuie la fondul de sanatate si nici nu este incadrata intr-o categorie scutita de plata contributiei isi pierde automat calitatea de asigurat la 90 de zile de la data ultimei plati a contributiei", a explicat CNAS.Potrivit sursei citate, o modalitate de a regla aceasta problema, care afecteaza persoanele care s-au aflat sau inca mai sunt in somaj tehnic, consta in depunerea declaratiilor rectificative de catre angajatori. Aceasta noua declaratie da posibilitatea ca, in termen de 48 de ore, SIUI sa recunoasca statutul de asigurat tuturor celor care au acest drept."Este mai mult decat regretabil ca cei care intampina deja neajunsuri cauzate de faptul ca au fost nevoiti sa intre in somaj tehnic trebuie sa suporte acum si piedici in accesarea serviciilor medicale de care au nevoie. Este obligatia noastra sa asiguram accesul la servicii medicale. De aceea, desi aceasta problema nu a fost generata de casele de asigurari de sanatate sau de sistemul informatic al CNAS, incercam sa identificam cele mai bune solutii impreuna cu colegii din ANAF pentru ca oamenii sa nu se mai confrunte cu situatia de a nu putea beneficia de serviciile medicale necesare", a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS, citata in comunicatul transmis de institutie.