Mai multi elevi ai Colegiului Militar "Alexandru Ioan Cuza", confirmati cu COVID-19. Masurile anuntate de Fortele Navale pentru limitarea infectarilor

Ce masuri au fost luate

Fortele Navale a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca pentru a reduce riscul de crestere a numarului de infectari cu SARS CoV-2 la Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza", Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Viceamiral Ion Murgescu" si Academia Navala "Mircea cel Batran", conducerea Statului Major al Fortelor Navale a dispus luarea unor masuri de protectie individuala si colectiva, pentru combaterea transmiterii intracomunitare a imbolnavirii elevilor si studentilor militari , din cele trei institutii de invatamant ale Fortelor Navale de la Constanta.Sursa citata prezinta situatia infectarilor cu COVID-19, raportata in 5 martie, de catre cele trei structuri militare de invatamant.Astfel, la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Viceamiral Ion Murgescu", niciun elev militar nu este infectat COVID-19, iar un cadru militar este carantinat la domiciliu.La Academia Navala "Mircea cel Batran", niciun student militar nu este infectat COVID-19, iar un cadru didactic infectat COVID-19 se afla in izolare la domiciliu.La Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza", 16 elevi sunt confirmati pozitiv, izolati, dintre care opt in unitate, sase internati in Spitalul Medical Modular de Interventie si Tratament (SMMIT) Constanta, iar doi elevi izolati la domiciliu. Ceilalti elevi ai colegiului neconfirmati COVID-19 si prezenti in unitate, in numar de 347, sunt carantinati in spatiile colegiului.CITESTE SI: Ministrul Cimpeanu, dupa prima saptamana de scoala cu prezenta fizica: 290 de elevi infectati. Situatia nu este ingrijoratoare, din perspectiva epidemiologica In acest context, comandantul Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza" a hotarat, la propunerea Consiliului de conducere al colegiului, trecerea la scenariul trei (rosu), in care elevii vor invata online, de la sediul institutiei, pe o perioada de 14 zile.La Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu" cursurile se desfasoara conform scenariului 1, fata in fata, iar la Academia Navala "Mircea cel Batran" procesul de invatamant are loc potrivit scenariului 2, cu respectarea stricta a normelor de protectie sanitara."Personalul medical al institutiilor de invatamant din Fortele Navale Romane monitorizeaza, permanent, starea de sanatate, atat a efectivului de elevi si studenti militari, cat si a personalului militar si civil, iar elevilor si studentilor militari le sunt suspendate invoirile si permisiile, precum si vizitele sau primirea de pachete din afara unitatilor", au mai transmis Fortele Navale.Sursa citata a mentionat ca, in vederea prevenirii imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, Academia Navala "Mircea cel Batran" a introdus inca de la debutul pandemiei o serie de masuri care se respecta cu rigurozitate pentru a le asigura studentilor un cadru sigur din punct de vedere medical."In acest sens se asigura studentilor si intregului personal materialele sanitare necesare prevenirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, precum si conditiile necesare pentru mentinerea distantei fizice si implicit reducerea interactiunii directe. In incinta Academiei Navale, atat in spatiile inchise, cat si in spatiile deschise, purtarea mastii este obligatorie. Odata cu revenirea in campus pentru activitatea aferenta semestrului II al anului universitar 2020 - 2021, toti studentii militari au fost testati", mai precizeaza comunicatul.Fortele Navale au mentionat ca, in prezent, studentii militari participa la toate activitatile didactice in format fizic, cu respectarea circuitelor de acces si defluire in/din salile de curs si laboratoare, spatiile in care se desfasoara activitatile didactice sunt aerisite si dezinfectate la fiecare pauza. Tot in vederea limitarii imbolnavirilor cu virusul SARS-coV-2, servirea mesei se desfasoara in deplina siguranta, cu un numar redus de studenti, mesele fiind situate la distanta prevazuta de normele sanitare in vigoare si avand separatoare de plexiglas.In ceea ce priveste organizarea activitatii didactice pentru studentii civili, acestia participa la cursuri si seminare numai in format online, iar la laboratoare participa in format fata in fata, acestea desfasurandu-se dupa un orar diferit de cel al studentilor militari, astfel incat sa se evite interactiunea.De asemenea, la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu", elevilor li s-a pus in vedere faptul ca trebuie sa evite pe cat posibil interactiunile directe cu elevii Colegiului National Militar, deoarece cele doua institutii de invatamant militar utilizeaza in comun sala de mese, infirmeria si cateva spatii de depozitare. In fiecare dintre aceste incinte au fost intensificate activitatile de igienizare si dezinfectie.De asemenea, elevii militari si personalul Scolii Militare de Maistri Militari a Fortelor Navale au obligatia de a purta masti de protectie de unica folosinta si de a respecta, pe cat posibil, limita minima de distantare fizica de 1,5 metri fata de alte persoane.