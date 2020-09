Agentia de evaluare S&P Global Ratings avertizeaza ca majorarea pensiilor va impinge deficitul bugetar al Romaniei la peste 10% din PIB in 2021

Recent, plenul Parlamentului a adoptat rectificarea bugetara pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la cresterea cu 40% a punctului de pensie. Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, cu 242 voturi "pentru", 147 "impotriva" si 11 abtineri, abrogarea articolului potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%."Credem ca, daca aceasta majorare va ramane in picioare, Romania va fi muscat mai mult decat poate mesteca, fiscal vorbind", subliniaza analistii S&P, adaugand ca urmatoarea revizuire de rating pentru Romania este programata pentru data de 4 decembrie."Daca va fi implementata, o astfel de majorare considerabila a cheltuielilor permanente, ar fi una daunatoare pentru performantele fiscale si externe ale Romaniei si, cel mai probabil, va provoca o corectie bugetara dezordonata, cu repercusiuni asupra revenirii fragile a economiei dupa pandemia de COVID-19", sustine S&P.Agentia de evaluare estimeaza ca majorarea pensiilor, cumulata cu alte cheltuieli sociale, ar putea impinge deficitul bugetar al Romaniei la peste 10% din PIB in 2021, unde va ramane pentru urmatorii doi ani.Toate cele trei mari agentii de rating, S&P, Moody's si Fitch Ratings, atribuie Romaniei un rating "BBB minus", cel mai scazut calificativ din categoria investment grade, si toate trei au o perspectiva negativa.Guvernul de la Bucuresti a estimat ca pandemia de coronavirus va impinge deficitul in acest an la 8,6% din PIB, in conditiile in care economia se va contracta cu 3,8%.Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , a declarat miercuri ca se asteapta ca agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) sa pastreze ratingul Romaniei in decembrie, mentionand ca obiectivul sau este ca tara sa treaca la o perspectiva stabila pentru economie."Avem discutii cu agentiile de rating si am avut discutii foarte multe in acest an. Acest guvern a demonstrat cu administreaza precaut si responsabil finantele publice. De aceea S&P si celelalte agentii de rating au mentinut ratingul. Si asa vom face si in continuare. Vom avea transparenta maxima. Ma astept sa fie mentinut ratingul in decembrie. Obiectivul meu bineinteles este de a trece la perspectiva stabila pentru economie. De aceea, de fiecare data cand avem discutii cu agentiile de rating voi prezenta planurile noastre pe termen mediu pentru a vedea clar ca vrem consolidare fiscala", a declarat Florin Citu, in cadrul unei conferinte.