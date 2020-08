Mama bebelusului abandonat in toaleta unei benzinarii din Satu Mare a fost gasita. Aceasta risca 3 ani de inchisoare

"S-a deschis dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de uciderea ori vatamarea noului nascut de catre mama. In prezent femeia se afla internata in spital. La finalul verificarilor daca se vor impune se vor dispune si masuri legale. Codul penal pedepseste aceasta infractiune cu pedeapsa de la 1 luna la 3 ani inchisoare. Aseara (joi seara n.r.) a fost internata la spital intrucat i s-a facut rau pe drum, a fost solicitata ambulanta si a fost internata in spital", a precizat Paula Gabor.Un nou-nascut a fost abandonat, joi, in toaleta unei benzinarii din municipiul Satu Mare, fiind o fetita perfect sanatoasa, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, Constantin Demian."Nou-nascutul este internat in spital, are 2.950 de grame, este o fetita in stare buna, nascuta azi (joi n.r.). Din punct de vedere medical este OK, in parametri", a declarat Demian.Citeste si: Bebelus aruncat in tomberonul toaletei unei benzinarii din orasul Satu Mare. Politia: "Se pare ca femeia ar fi nascut chiar acolo"