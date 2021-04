Cazul macabru al mamei din Dej care si-a injunghiat cei doi copii. Femeia a incercat sa dea vina pe socru

Este vorba despre un baiat in varsta de sase ani si de o fata de opt ani. Cu toate ca ranile au fost superficiale, sunt in zone vitale, astfel ca fapta se incadreaza in tentativa de omor. Mai mult, copiii aveau taieturi de cutit si pe maini, de unde anchetatorii au dedus ca au incercat sa se apere, potrivit dejeanul.ro Dupa conflict femeia s-a injunghiat in abdomen si le-a spus politistilor ca atacatorul a fost socrul ei. Totusi, barbatul a fost plecat la o stana din zona toata ziua, lucru care a fost confirmat de mai multi oameni care au stat cu el.Femeia a suferit o interventie chirurgicala si este internata pe sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Municipal Dej. Autoritatea pentru Protectia Copilului va trimite o echipa la Dej pentru a evalua situatia.