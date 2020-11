Mama fetitei descoperita pe strada cu lovituri la cap, retinuta de politistii din Voluntari pentru 24 de ore

Femeia a fost retinuta sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie si rele tratamente aplicate minorilor. Ulterior, a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, cu propuneri legale, potrivit stirileprotv.ro "In urma probatoriului administrat, femeia, in varsta de 31 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore de catre politistii orasului Voluntari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie si rele tratamente aplicate minorilor, iar ulterior a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, cu propuneri legale", se arata in comunicatul IPJ Ilfov remis, vineri.Copila a fost preluata de reprezentantii D.G.A.S.P.C. Ilfov si institutionalizata intr-un centru de specialitate.Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat, pe 11 noiembrie, de catre o femeie care a gasit pe strada o fetita in varsta de 9 ani, care prezenta urme de violenta fizica in zona capului.Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Minora a fost preluata de reprezentantii D.G.A.S.P.C. Ilfov in 19 noiembrie ai a fost plasata intr-un centru de specialitate.Mai mult, pe retelele de socializare a aparut o inregistrare cu copilul care povesteste traumele prin care a trecut, cum o batea mama ei si cum i-ar fi rupt o mana.Citeste si: Medic neamt arestat sub suspiciunea ca a ucis doi pacienti cu COVID-19