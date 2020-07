Manager de spital, despre gravida infectata cu COVID-19, care a decedat in ambulanta: "O simpla intubare facuta la timp ar fi ajutat la salvarea a doua vieti omenesti"

"Acest lucru este halucinant, avand in vedere ca pacienta ar fi avut o saturatie de oxigen de 70%, mult sub limita obligativitatii intubarii, fiind deci un caz clasic de ATI. Fiindca pacienta nu avea probleme ginecologice, daca ar fi ajuns la noi la timp, noi am fi internat-o direct pe sectia ATI pentru ca exact acolo se face managementul unui caz care se agraveaza. O simpla intubare facuta la timp ar fi ajutat la salvarea a doua vieti omenesti, dintre care a unui fat. Astfel de intamplari sunt oripilante si de neacceptat", scrie medicul Raul Patrascu pe pagina de facebook.Vezi si: O gravida diagnosticata cu COVID-19 a murit in timp ce era transportata cu ambulanta de la Arad la Timisoara El califica, in postare, cazul ca fiind unul "halucinant"."O tanara de 38 de ani, insarcinata in 28 de saptamani, pozitiva COVID-19, transferata de la Spitalul Judetean Arad catre Maternitatea Bega sau Spitalul de Boli Infectioase, inca nu stim care, a facut un stop cardiorespirator in Ambulanta si deci a fost redirectionata catre UPU Judetean pentru ca este cel mai performant din regiune. Din pacate, pacienta a suferit inca trei stopuri cardiorespiratorii in UPU, iar ultima data nu a mai putut fi salvata. Atat ea, cat si fatul au decedat. De ce este halucinant cazul? Pentru ca din informatiile noastre, pacienta a ajuns la Spitalul Judetean Arad initial asimptomatica, fiind depistata pozitiv in urma unui contact cu o alta persoana pozitiva. Nu a fost transferata la Maternitatea COVID-19 din judetul Arad, ci a fost tinuta la Spitalul Judetean Arad, initial in Sectia de Chirurgie, pentru ca acolo exista zona rosie, cu consult ginecologic fara probleme. Atunci cand pacienta a inceput sa se decompenseze a fost transferata pe sectia ATI a aceluiasi spital, unde nu ar mai fi fost urmarita corespunzator. Din informatiile noastre, a fost 'descoperita' in aceasta dimineata (joi, n.r.) la raportul de garda, de catre un epidemiolog din cadrul Directiei de Sanatate Publica Arad, caruia i s-a transmis ca acest caz ii depaseste", mai relateaza managerul Spitalului Judetean Timisoara.Trei anchete sunt in derulare cu privire la decesul gravidei care avea COVID-19, datele preliminare de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad aratand ca avea unele comorbiditati care au favorizat agravarea bolii, intre care diabet si obezitate.Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca o ancheta interna a fost inceputa de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), una este facuta de responsabilii DSP, iar alta este facuta de DSP Timis.Politistii aradeni s-au autosesizat in cazul femeii si fac cercetari pentru ucidere din culpa.Cercetarile au loc in rem, cu privire la fapta, nu la persoane.O femeie gravida din Arad, bolnava de COVID-19, a decedat, joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul transferului de la spitalul din Arad la Timisoara.Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) DSP Arad, Horea Timis, declarase, joi, ca femeia avea 39 de ani si era gravida in 28 de saptamani. Ea fusese internata pe sectia ATI din cadrul fostului spital municipal din Arad, care apartine acum de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad. Dupa ce starea de sanatate s-a agravat, pe fondul infectiei cu noul coronavirus , medicii au decis sa o transfere la Timisoara."In drum spre Spitalul Judetean Timisoara, pacienta a intrat in stop cardio-respirator. A fost resuscitata, intubata si resuscitata din nou la Unitatea de Primiri Urgente din Timisoara, unde a decedat", a declarat Horea Timis.