Managerul Spitalului Clinic Colentina a donat plasma pentru bolnavii de COVID-19: "Un ajutor de acest gen cand esti intr-o stare critica poate face diferenta"

"Intreg procesul de donare a durat cam o ora, timp in care s-au recoltat 600 ml de plasma. Am ales sa donez plasma din doua motive: primul e cel de a incuraja lumea sa faca acest gest. Intotdeauna un surplus de plasma va ajuta un pacient aflat in terapie intensiva si poate fi chiar o ruda sau doar un strain, dar care are mare nevoie de acest tratament. Al doilea motiv este faptul ca trecand prin aceasta boala, organismul meu a dezvoltat anticorpi intr-o cantitate suficienta pentru a fi eligibil acestei proceduri", a declarat dr. Mihalcea, potrivit sanatatea.tv Trecand prin aceasta experienta am putut vedea faptul ca un ajutor de acest gen cand esti intr-o stare critica poate face diferenta", a adaugat el.