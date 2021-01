Mandat de arest la domiciliu pe numele unui barbat care a primit bani pentru a ajuta doua persoane sa castige concursuri de angajare in sistemul sanitar

"Din cercetari s-a stabilit ca in perioada mai-iulie 2019, un barbat de 47 de ani, din Calinesti, ar fi pretins si primit mai multe sume de bani, constand in aproximativ 1.000 de euro si aproape 8.000 de lei, de la doua persoane, in vederea influentarii in mod favorabil a rezultatelor unor concursuri organizate in vederea angajarii de personal medical, la o unitate medicala din judetul Arges", informeaza Politia judeteana Arges. Saptamana aceasta, politistii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au facut doua perchezitii , la locuintele suspectului. De acolo, anchetatorii au ridicat mai multe inscrisuri cu valoare probatorie si suma de aproximativ 2.000 de lei.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca barbatul nu a putut justifica provenienta banilor gasiti in locuinta sa. Aceleasi surse precizeaza ca el nu este angajat al unitatii medicale care a organizat concursurile de angajare.Initial, suspectul a fost retinut de procurorul de caz, iar joi a fost prezentat Tribunalului Arges, care a dispus masura preventiva a arestului la domiciliu.