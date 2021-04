Mandat de arestare pentru jandarmul implicat in evacuarea barbatului care a murit in Pitesti

Procurorii militari au preluat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Arges dosarul in care doi politisti sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Cei doi politisti se afla in prezent in arest la domiciliu.Motivul preluarii l-a constituit implicarea a doi jandarmi in evacuarea in forta a barbatului care a decedat."La data de 20 aprilie 2021, la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a fost inregistrata cauza penala urmare a declinarii de competenta dispuse de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la infractiunea de purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, presupuse a fi savarsite de catre doi subofiteri jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean 'Basarab I' Arges, in coautorat cu doi agenti de politie din cadrul IPJ Arges - Politia Municipiului Pitesti", se arata intr-un comunicat al Parchetului Militar.Miercuri, procurorii militari au decis retinerea unuia dintre jandarmi, pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte . Ulterior, acesta a fost dus in instanta cu propunere de arestare preventiva."La data de 21 aprilie 2021, procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte si retinerea pentru 24 de ore a unuia dintre militarii jandarmi.In fapt s-a retinut ca, la data de 16 aprilie 2021, cei doi militari jandarmi aflati in misiune de patrulare mixta impreuna cu doua echipaje de politie din cadrul IPJ Arges - Politia Municipiului Pitesti au intervenit la o terasa situata in incinta Autogarii Sud Pitesti. La fata locului, militarii jandarmi impreuna cu cei doi agenti de politie au actionat asupra unei persoane de sex barbatesc, au proiectat-o pe carosabil, printre actiune violenta , soldata cu decesul victimei. La acest moment, agentii de politie care au actionat in contextul mai sus mentionat se afla in stare de arest preventiv", precizeaza Parchetul Militar.Un barbat a intrat in stop cardio-respirator si a decedat, vineri, in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde izbucnise un incendiu Moartea barbatului a fost violenta, survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica, a declarat, duminica, seful Serviciului de Medicina Legala Arges, doctorul Dan Manu, care a prezentat rezultatele preliminare ale autopsiei."Am constatat ca moartea a fost violenta, survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica, iar ca mecanism generator a fost comprimarea partilor moi ale gatului si ale toracelui", a precizat Dan Manu.