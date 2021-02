VIDEO Florin Salam, amendat la o petrecere din Stefanestii de Jos. Manelistul canta la petrecerea celebrului lautar Ionica Minune

Imagini de la petrecere au aparut in spatiul public, iar politia s-a autosesizat si a venit la petrecere.Au fost date amenzi in valoare totala de 10.000 de lei pentru nerespectarea masurilor anti-pandemie. Florin Salam a fost sanctionat cu o amenda de 1.000 de lei, iar lautarul Ionica Minune a primit 2.000 de lei amenda Si administratorul localului a fost amendat cu 2.000 de lei.Politia Ilfov a confirmat ca au fost aplicate amenzi in legatura cu aceasta petrecere."In urma unor imagini aparute in spatiul public privind o petrecere desfasurata intr-o locatie de profil din Stefanestii de Jos, juetul Ilfov, polisistii ilfoveni s-au sesizat cu privire la nerspectarea masurilor si interdictiilor impuse de autoritati in context pandemic.In acest context, la data de 12 februarie a.c., in jurul orelor 23:10, politistii din Voluntari si Serviciul Rutier, impreuna cu jandarmi si efective din cadrul Servciului de Actiuni Speciale Ilfov s-au deplasat la unitatea de profil respectiva, pentru efectuarea de verificari si luarea masurilor legale care se impun", a transmis IPJ Ilfov.Politistii au mai transmis ca "evenimentul privat (zi de nastere) a fost intrerupt de politisti, iar cu ocazia verificarilor au fost identificate 13 persoane participante"."Pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara, pana la acest moment, politistii au aplicat 13 sanctiuni contraventionale conform Legii 55/2020, in valoare totala de 10000 de lei.In prezent, se efectueaza verificarile pentru identificarea tuturor persoanelor participante la eveniment si luarea masurilor legle, care se impun", a mai transmis Politia Ilfov.