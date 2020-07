MApN transmite ca achizitionarea corvetelor va fi reluata dupa solutionarea dosarelor din instante. CAB a respins definitiv o solicitare a Damen de anulare a procedurii de atribuire in program

"Inzestrarea Fortelor Navale Romane cu nave moderne, care sa contribuie la intarirea securitatii nationale ca stat riveran la Marea Neagra, reprezinta o prioritate pentru Ministerul Apararii Nationale. Precizam ca Ministerul Apararii Nationale va depune toate eforturile pentru finalizarea tuturor dosarelor aflate pe rolul instantelor in conexiune cu acest program esential de inzestrare, astfel incat procedura de achizitie sa poata fi finalizata in cel mai scurt timp posibil, in conditiile legii, cu maxima transparenta si cu protejarea intereselor esentiale de securitate ale Romaniei", se precizeaza in comunicat.MApN aminteste ca, in acest moment, pe rolul instantelor de judecata sunt inregistrate trei dosare in care compania Damen Schelde Naval Shipbuilding (SNS) BV a formulat cereri in contradictoriu cu Guvernul Romaniei sau Ministerul Apararii Nationale."Dupa solutionarea definitiva a dosarelor respective, Ministerul Apararii Nationale va avea temeiul legal pentru finalizarea procedurii de achizitie. Reamintim ca programul de achizitie se deruleaza in conformitate cu procedurile prevazute de Hotararea de Guvern nr. 48 din 2018 privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului esential de inzestrare 'Corveta multifunctionala'", mentioneaza sursa citata.Potrivit MApN, scopul programului de inzestrare este achizitia a patru corvete multifunctionale pentru Fortele Navale si achizitia de munitii si a suportului logistic initial aferent navelor (pentru primii doi ani de la livrarea fiecarei nave). Constructia si dotarea navelor vor fi realizate intr-un santier naval din Romania.Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv cererea companiei olandeze Damen de anulare a procedurii de atribuire a contractului de 1,6 miliarde euro pentru constructia corvetelor militare multifunctionale, contract castigat de asocierea Naval Group si Santierul Naval Constanta. CAB a respins ca nefondat recursul introdus de Damen si a mentinut o decizie a Tribunalului Bucuresti din octombrie 2019.In iulie 2019, ministrul Apararii de la acea vreme, Gabriel Les , a anuntat ca asocierea dintre compania franceza Naval Group si Santierul Naval Constanta a castigat licitatia referitoare la constructia corvetelor multifunctionale.Cateva zile mai tarziu, grupul olandez Damen a inaintat o plangere la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, continuand un litigiu initiat anterior de compania italiana Fincantieri si, in paralel, a sesizat instantele, invocand multiple nereguli care ar fi afectat rezultatul Programului de inzestrare "Corveta multifunctionala".Citeste si