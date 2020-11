Armata Romana va achizitiona din SUA vehicule blindate Oshkosh JLTV pentru Fortele de Operatii Speciale

La scurt timp dupa intoarcerea Ministrului Apararii, Nicolae Ciuca , din vizita efectuata in SUA, la Pentagon, a fost aprobata HG nr.922/28.10.2020 prin care MApN va cumpara vehicule blindate de lupta pentru Fortele de Operatii Speciale, scrie Defense Romania Conform Notei de Fundamentare, Fortele pentru operatii speciale (FOS) din Armata Romaniei constituie componenta specializata, de reactie rapida, de nivel strategic, cu structuri terestre, navale si aeriene dedicate, instruita si dotata pentru executarea misiunilor de cercetare speciala, actiuni directe, de asistenta militara si neconventionale, precum si misiuni complementare acestora, pe teritoriul statului roman sau in afara acestuia, in conditiile legii, independent sau impreuna cu fortele speciale ale coalitiilor si aliantelor la care Romania este parte.Fortele pentru operatii speciale sunt capabilitati multivalente la dispozitia decidentilor politico- militari , cu posibilitati rapide de proiectare in scopul atingerii unor interese nationale sau in sprijinul Aliantei/Coalitiei la care Romania este parte.In ambele situatii generice de intrebuintare, prin inzestrarea si pregatirea lor, fortele pentru operatii speciale reprezinta atat un potential de descurajare insemnat, cat si un instrument cinetic sau discret, cu eficienta maxima din prisma analizei cost-beneficii, raportat la dimensiunea redusa a componentei de forte.Evolutia mediului de securitate global si in zona de interes strategic a Romaniei este caracterizata de turbulente politice, sociale, economice si de manifestarea hibrida a vectorilor de influentare sau agresiune. In mod corelativ se impune adaptarea modalitatilor de raspuns in vederea contracararii riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii si apararii nationale, aceasta cerinta constituind factorul important care determina procesele de inzestrare si modernizare ale FOS din Armata Romaniei, se mai precizeaza in document.In esenta, FOS reprezinta capabilitatea strategica ofensiva si defensiva asimetrica. Prin angajarea ei, FOS furnizeaza liderilor militari si politici optiuni care permit pastrarea libertatii de actiune si angajarea economica a fortei, creand valoare si consecinte/efecte disproportionat de mari in raport cu dimensiunea mica a FOS si necesarul de resurse de angajat.Pentru satisfacerea nivelului de operationalizare cerut acestor forte, atat de planurile nationale de interventie , cat si de angajamentele externe, fortele pentru operatii speciale au nevoie de vehicule specializate (inclusiv suport logistic integrat) care sa raspunda nevoilor misiunilor FOS.Conform documentului, achizitia vehiculelor de lupta blindate pentru subunitati de operatii speciale si a suportului logistic initial pentru operarea si mentenanta acestora sunt necesare dotarii si operationalizarii structurilor de forte pentru operatii speciale asumate de Romania prin tintele de capabilitati (TC) in cadrul Procesului NATO de Planificare a Apararii - 2017, cu termenul de implementare 2022. Tintele de capabilitati asumate impun respectarea unor standarde inalte pe linie de protectia fortei, mobilitate, dislocabilitate, putere de foc si interoperabilitate.Pentru eliminarea riscurilor la adresa operativitatii acestor forte, se impune achizitia urgenta a vehiculelor de lupta care sa asigure: mobilitatea sporita, un nivel de protectie balistica si anti-mina a personalului in mediu urban/ ostil/ hibrid/ chimic si biologic, in conditiile asigurarii sprijinului cu foc si integrarii platformelor autonome intr-un sistem integrat de comanda control, fiabil, dislocabil pe platforme standard civile si non standard militare.Potrivit estimarilor valoarea vehiculelor de lupta blindate necesare a fi achizitionate este de 227,77 de milioane lei cu TVA, astfel achizitia intra sub incidenta prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Un vehicul blindat Oshkosh JLTV costa intre 230-270.000 de dolari si poate ajunge la 433.539 de dolari, cu tot cu echipamentul militar care include si rachete ghidate anti-tanc. Ceea ce inseamna ca Ministerul Apararii va achizitiona in jur de 120-130 de blindate."Achizitia vehiculelor de lupta blindate pentru subunitati de operatii speciale si a suportului logistic initial se va realiza potrivit procedurii specifice Programului Foreign Military Sales - FMS, prin semnarea unor contracte de tip Letter of Offer and Acceptance - LOA, intre Guvernul Statelor Unite ale Americii si Guvernul Romaniei, reprezentat de Ministerul Apararii Nationale", se mai mentioneaza in Nota de Fundamentare semnata de ministrul Nicolae Ciuca.