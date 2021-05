Maratonistul Danut Cernat va face Turul Romaniei pentru copiii politistilor morti de COVID-19

Primul traseu va fi din Capitala pana in Oltenita si masoara 64 de kilometri. Apoi, din Oltenita va alerga pana in Calarasi (70 de kilometri). De aici va alerga pana in Adamclisi si apoi pana in Vama Veche. Ultimul traseu va fi cel intre Giurgiu si Bucuresti.Sportivul va parcurge in total 2.550 de kilometri. Pe 2 si 3 iunie, el va traversa judetul Ialomita."Corpul National al Politistilor a initiat "Campania Turul Romaniei in pasi de alergare!" prin care dorestesa vina in sprijinul copiilor politistilor decedati de COVID 19. In acest sens, maratonistul Cernat Danut va face Turul Romaniei in alergare pentru ei! Startul il vom da pe 01.06.2021, ora 09.00, din Piata Universitatii. Toate sumele de bani stranse in urma acestei campanii vor fi donate catre copiii politistilor decedati de COVID 19", a transmis sindicatul.