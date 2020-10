VIDEO Bolos, despre termoficare: "Urmeaza sa incheiem contractul de finantare pentru reabilitarea a 100 de kilometri de retea de transport energie termica"

El s-a intalnit, la sediul ministerului, cu vicepremierul Raluca Turcan si cu primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan "Urmatoarea perioada de programare este generoasa pentru Bucuresti. Exista fonduri europene propuse pentru alocare in valoare de 2,1 miliarde de euro, din care 1,5 miliarde din Fondul European de Dezvoltare Regionala, cu contributia bugetului de stat si a bugetelor locale, iar diferenta de 700 milioane de euro, din Facilitatea pentru recuperare si rezilienta", a spus Bolos.Ministrul a precizat ca sunt cel putin trei proiecte de importanta majora in implementare in momentul de fata pentru Bucuresti: reabilitarea sistemului de termoficare, gestionarea deseurilor si cel privind canalizarea."In privinta proiectului de termoficare, urmeaza sa incheiem contractul de finantare pentru reabilitarea a 100 de kilometri de retea de transport energie termica, dintr-un total de 954 de kilometri", a precizat el.Oficialul a mai aratat ca a propus suplimentarea cu 200 de milioane de euro, din Fondul pentru rezilienta si recuperare, pentru proiectul de 500 de milioane de euro care prevede reabilitarea si repararea retelelor de distributie, pentru a tine sub control pierderile."Este un proiect de importanta capitala pentru municipiul Bucuresti. Daca va fi cazul, ne vom preocupa sa alocam fonduri suplimentare acestui proiect. Pe langa cei 954 de kilometri de retea de transport, sunt 2.953 de kilometri de retea de distributie. Un alt proiect important care se afla in implementare in actuala perioada de programare este legat de managementul deseurilor si incineratorul, in valoare de 208 milioane de euro, pentru care, impreuna cu municipalitatea, sa gasim cea mai buna solutie pentru amplasamentul incineratorului", a completat Bolos.Cele trei proiecte aflate in implementare, enumerate de Bolos, insumeaza un miliard de euro bani europeni.