Marcel Ciolacu: "Ii provoc pe actualii guvernanti sa participe la o dezbatere - specialistii PSD versus specialistii PNL"

"Sanatate si siguranta romanilor sunt cele mai importante. Nimic nu este mai important decat acestea. Toate masurile, planul PSD pentru combaterea pandemiei sunt elaborate de experti, nu de impostori si habarnisti ca la PNL. Sunt masuri concrete, coerente care vor ajuta Romania sa treaca de aceasta criza si sa revenim mai puternici. De aceea, astazi ii provoc pe actualii guvernanti sa participe la o dezbatere - specialistii PSD versus specialistii PNL. Masurile PSD pentru combaterea pandemiei versus masurile PNL. Am vorbit cu domnul profesor Rafila si domnia sa este pregatit. Invitam toate televiziunile la aceasta dezbatere", a afirmat Marcel Ciolacu intr-un video postat miercuri pe pagina de Facebook a PSD.PSD a propus marti un plan de combatere a COVID-19 care are ca obiectiv "reducerea transmiterii virusului si protejarea persoanelor cele mai vulnerabile, cu risc de forme grave, complicatii si deces , asigurarea accesului la sistemul medical si la tratament pentru pacientii infectati, si al accesului bolnavilor cronici la serviciile medicale necesare".Social-democratii propun infiintarea unui centru de comunicare integrat COVID-19 si testarea tuturor indivizilor, indiferent de simptome, in locurile cu incidenta ridicata. PSD mai propune si dezvoltarea site-ului COVID-19 Romania si a unui call center cu numar unic national si Dezvoltarea de aplicatii informatice pentru comunicarea catre utilizatori a situatiei epidemiologie si a urgentelor la nivel national sau local, in timp real.De asemenea, planul PSD implica si dezvoltarea unei aplicatii informatice care sa permita oricui sa beneficieze de testare, la nevoie, in cazul in care considera ca este la risc de infectie.