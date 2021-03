Marcel Ciolacu anunta cum va vota PSD proiectul privind bugetul de venituri proprii. Solicitarea sa pentru Guvernul Romaniei

Presedintele PSD Marcel Ciolacu , a declarat luni ca parlamentarii social-democrati vor vota proiectul privind bugetul de venituri proprii, dar solicita Guvernului sa vina cu explicatii in Parlament si sa prezinte Planul National de Redresare si Rezilienta."In acest moment proiectul a trecut prin toate comisiile in unanimitate, inclusiv cu voturile reprezentantilor PSD. Doar 7 state europene au trecut prin parlamentele nationale acest proiect privind bugetul de venituri proprii. Sunt ferm convins ca PSD va vota acest proiect, pentru ca nu poate sa nu voteze ceea ce intreaga Europa a hotarat, dar, cu adevarat, solicitam sa vina cu explicatii in Parlament si sa prezinte Planul National de Redresare si Rezilienta. (...)Romanii trebuie sa stie exact ce urmeaza, vorbim de zeci de ani si de imprumuturi pe care le platim cu totii, trebuie sa dea explicatii in Parlament, ce reprezinta Planul National de Redresare si Rezilienta, ce cuprinde si ce inseamna acest buget de venituri proprii", a spus Ciolacu intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD.CITESTE SI: Marcel Ciolacu: "Oamenii politici ar trebui sa se hotarasca. Respecta independenta justitiei sau pun presiune pe judecatori atunci cand o sentinta nu le convine" El a adaugat ca premierul Florin Citu a fost chemat la Bruxelles, "pentru ca pe agenda Guvernului nu era prins votul cu bugetul de venituri proprii"."Ce reprezinta acest buget de venituri proprii: Romania urmeaza sa primeasca prin Programul National de Redresare si Rezilienta un imprumut de 17 miliarde de euro si 14 miliarde de euro sub forma de grant, dar aceste 14 miliarde urmeaza sa fie recuperate prin taxe, in principal in zona de mediu, direct platite la Bruxelles si la Comisia Europeana.Este normal si suntem indreptatiti sa stim si noi si toti romanii ce se intampla cu acesti bani, ce reprezinta aceste noi taxe si unde se vor duce acesti bani in Planul National de Redresare si Rezilienta. Nu este un lucru de santaj, este un lucru normal. Pana acum, Planul National de Redresare si Rezilienta, in state precum Franta, Italia, Belgia, au trecut prin parlamentele nationale", a afirmat Ciolacu.