Marcel Ciolacu, despre petrecerea de ziua lui Ludovic Orban: "Poate asa e felul dansului de a sarbatori in fiecare institutie pe unde ajunge"

"Poate asa e felul dansului de a sarbatori in fiecare institutie pe unde ajunge, sa faca astfel de chefuri. Nici nu vreau sa ma gandesc daca noi am fi facut asa ceva, ce s-ar fi intamplat in spatiul public vizavi de un astfel de comportament", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seara, la TVR1.Intrebat despre episodul in care el insusi a fost fotografiat alaturi de familie la un restaurant, Ciolacu a declarat ca a platit amenda "Ne-a prins cu sotia, cu fiul, numai membri de familie, in afara de Mihai Tudose si ca eram opt la masa in loc de sase. Am platit amenda. Noi vorbim de institutii publice. Mai mult, noi vorbim de oameni care guverneaza tara si conduc tara in acest moment. Faceti un exercitiu si intrebati un ziarist din Germania, daca s-a intamplat asa ceva in Germania", a mai declarat Ciolacu.Liderul PNL Ludovic Orban , a implinit, marti, 58 de ani, iar mai multi politicieni s-au strans intr-unul dintre saloanele de la Parlament pentru a-l felicita. Imagini surprinse din incaperea respectiva arata mai multe persoane care nu purtau masca de protectie.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a afirmat ca nu a fost nicio petrecere de ziua sa, marti, dar ca mai multi oameni au venit sa ii spuna "La multi ani", desi el nu a dat nicio invitatie.