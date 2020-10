Marcel Ciolacu si-a cerut scuze pentru nerespectarea distantei sociale intr-un restaurant si a acuzat IGPR de "dubla masura"

Marcel Ciolacu a explicat, luni seara, la B 1 TV, ca a iesit la masa cu familia sa, a stat pe terasa restaurantului, iar cand s-a facut frig au intrat."A fost o greseala, recunosc. Cand a venit sa mancam ne-am despartit si am stat la mese separate, pana la urma, a gresi e omeneste, a persevera e prosteste. Fiecare dintre noi avem astfel de momente, chiar pentru scurta durata", a declarat Marcel Ciolacu.Ciolacu a precizat ca nu a fost o petrecere sau o sarbatorire, ci a vrut sa manance cu familia.El a catalogat momentul venirii politistilor drept "un pic exagerat"."Totusi, nu sunt infractor, nu sunt interlop. Puteau sa existe si alte metode de a comunica. Mi s-a parut un pic exagerat. Nu am vazut IGPR-ul sa faca conferinta de presa dupa ce premierul a baut si fumat in birou. Dubla masura mi s-a parut un pic exagerata. (...) A fost Politia la Guvern si nu stiu eu? La biroul primului ministru?", a mai declarat Ciolacu.El a recunoscut, insa, ca a gresit."Eu cred ca e o greseala fiindca am transmis catre ceilalti romani un semnal gresit, de aceea imi si cer scuze", a mai afirmat Ciolacu.Liderul PSD a precizat ca dispute precum cea legata de iesirea sa la masa impreuna cu familia vor continua", in contextul campaniei electorale, adaugand ca "temele Romaniei sunt cu totul altele"."Situatia din Romania devine una tragica, trebuie sa fim corecti si sa vedem ce ar putea sa ne ajute in aceasta criza sanitara", a mai afirmat Ciolacu.Imagini cu liderul PSD Marcel Ciolacu, in restaurantul unei pensiuni, nerespectand masurile de distantare sociala au fost difuzate sambata seara de Realitatea Plus, senatorul PSD Lucian Romascanu explicand ulterior ca au fost trei grupuri la trei mese, ca poza e facuta cand s-au asezat toti la masa pentru scurt timp si ca in urma apelului la 112 facut de cel care a facut fotografia, a venit si politia, care nu a constatat nereguli.Purtatorul de cuvant al Politiei Romane Georgian Dragan a anuntat ca toate persoanele care apar in imaginile care il prezinta pe liderul PSD Marcel Ciolacu la restaurantul unei pensiuni din Buzau au fost identificate si au fost aplicate amenzi in valoare totala de 21.000 de lei, din cauza nespectarii normelor in vigoare privind prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV 2, fiind mai mult de 6 persoane la o masa.