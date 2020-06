Marcel Ciolacu sustine ca PSD va depunde o motiune de cenzura, dar nu in timpul starii de alerta

Ziare.

com

"Va veni o motiune, motiunea va trece si vor raspunde pentru aceasta manipulare a cifrelor din pandemie si pentru toate hotiile. (...) Este o presiune din partea autoritatilor locale de a depune cat mai repede aceasta motiune. Ei au dus greul, iar guvernul s-a laudat cu ce au facut ei", a spus Ciolacu in cadrul unei emisiuni, la Romania TV.De asemenea, Marcel Ciolacu sustine ca actualul Guvern trebuie sa plece de la guvernare si ca urmeaza sa vina cu o alternativa de program economic care sa includa introducerea impozitarii progresive a veniturilor romanilor."Trebuie ca acest guvern sa plece, va fi un act de patriotism indepartarea acestui partid. Nu numai ca e incompetent, este si rau.. nu doar ca nu au majorat pensia minima, dar au dat bani in avans la ANRP. Nu au deschis teatrele, dar au deschis pacanelele", a adaugat Ciolacu.In plus, Marcel Ciolacu a declarat ca isi doreste ca alegerile locale sa aiba loc pe 27 septembrie, asa cum prevede proiectul legislativ, dar sustine ca, in cazul in care se va prelungi starea de alerta de la 1 iulie, alegerile nu vor mai avea loc."Legea pe care o introducem in Parlament, discutata, este pentru 27 septembrie (data alegerilor locale -n.r.) Din punctul meu de vedere, sunt ferm convins ca guvernul va face tot ce tine de el sa nu aiba loc alegeri, sa fuga de acest vot. (...) PNL nu este interesat sa faca niciun fel de alegeri in acest moment, pentru ca cifrele le arata ca nu este bine. (...) PSD isi doreste alegeri pe 27 septembrie si intrarea intr-o normalitate si, daca nu va exista un al doilea val, categoric, pe 6 decembrie sa fie alegerile parlamentare", a afirmat Ciolacu, la Romania Tv.