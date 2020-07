Marcel Vela: "Ii rog pe cei care contesta efortul guvernului, medicilor, sa ia legatura cu o familie care a trecut prin aceasta drama sau sa discute cu medicii din Sectiile ATI"

"Eu ma bazez foarte mult pe responsabilitatea romanilor, cei care nu respecta regulile sunt destul de putini. Evident ca exista riscuri, mai ales intr-o situatie delicata (...) Profitand de anumite interpretari cu privire la drepturile individului este, dupa cum vad la anumiti politicieni, mai important decat dreptul dumneavoatsra de a va proteja sanatatea. Dreptul meu de a ma misca vad ca nu este analizat, cantarit, cu dreptul meu de a fi sanatos. Aceasta situatie delicata a dus la o discutie polemica, in antiteza, cine si ce drepturi are, cum sunt ele analizate, cantarite. Cred ca este o datorie nobila a fiecarui politician sa salveze viata. Viata bate orice teorie si dilmele ce le au unii in cap. Dupa cum vedeti, astazi s-a integistrat un numar record de cazuri si ii rog pe acesti cavaleri ai coronavirusului, sa mearga la familiile care sunt intr-o situatie tragica si au pierdut pe cineva drag. (...) Va rog sa ma credeti ca situatia este dramatica, acest virus exista, este un dusman care nu distinge intre barbati si femei, intre tineri si batrani, cu atat mai mult intre membri unui partid sau altul", a declarat Vela, la Timisoara.Ministrul de Interne s-a declarat, totusi, optimist."Sunt optimist si cred ca vom reusi, cred ca ratiunea va invinge, cred ca zona rationala va fi deasupra celei emotionale, cred ca interesul electoral va pali in fata interesului general fiindca e pacat ca unii politicieni sa promoveze conspiratii doar pentru a cumula voturi. Ca facem teste multe, putine, cred ca cel mai cumplit numar este cel al celor care nu mai sunt printre noi si a celor care sufera acum in sectiile de ATI. Ii rog pe cei care contesta efortul guvernului, medicilor, sa ia legatura cu o familie care a trecut prin aceasta drama sau sa discute cu medicii din Sectiile ATI", a declarat Vela.Intrebat daca nu cumva au fost scapate de sub control cazurile de Covid - 19, Marcel Vela a declarat ca Guvernul a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a controla virusul."Guvernul a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a controla acest virus. Aveti evolutia bolii, varfurile din aprilie - mai, atunci cand Guvernul Romaniei a avut capacitatea sa ia masuri, cand cetatenii au fost responsabili, platoul, evolutia, a fost intr-o zona de siguranta. Atunci cand contestatarii au venit cu fel de fel de argumente legislative, constitutionale si cand lumea a fost determinata sa nu mai respecte regulile (...) Care drept e mai important? Dreptul meu de a infecta sau dreptul de a avea cel mai scump dar, viata? Cred ca aceasta polemica ar trebui analizata in acest mod, ca una este eternitatea si una este viata pe pamant", a mai declarta Vela.Ministrul de Interne a mai fost intrebat si despre o posibila introducere de noi restrictii, el afirmand ca momentan Guvernul se bazeaza pe promovare si comunicare."Noi nu am marit restrictiile. Ne bazam pe promovare, pe comunicare, pe convingerea cetatenilor ca este pacat sa destramam ce am construit impreuna pana acum. Oamenii trebuie sa vada realitatea crancena de dincolo de emisiunile TV sau de biroul unui politician. Romanii nu mai sunt acceptati in tari din Europa fara un test Covid, fara sa mai mearga pe un culoar. Nu vreau sa fiu dur si sa fac acuzatii , dar cred ca daca erau mai patrioti unii politicieni, acum aveam mai putine decese", a mai declarat VelaMinistrul de Interne a mai remarcat ca "este ciudat" ca avocatul poporului s-a "trezit" tocmai in aceasta perioada."Este ciudat ca Avocatul Poporului s-a trezit in aceasta perioada sa spuna ca decizia de a traversa raul nu a fost compatibila, legala, constitutionala, dar vreau sa va spun ca deciziile pe care le-am luat noi au fost luate in baza unor legi existente. Am fost acuzati ca am dat amenzi. In 2019 o HG semnata de domnul Fifor ca ministru de Interne si doamna Pintea ca ministru al Sanatatii, a stabilit amenda minima la fapte care zadarnicesc combaterea bolilor la 10.000 de lei si maxim 20.000 de lei si noi am coborat la 2000 de lei minim. Toata lumea a sarit, cum sa dea cineva 2000 de lei pe amenda? Am facut bine sa scadem, puteam sa dam 10.000 lei si sa spunem ca era stabilit de domnul Fifor de la PSD . De suma s-a vorbit intr-un mod spectaculos, dar nimeni nu a spus ca PSD a vrut sa ia 10.000 de lei", a mai declarat Marcel Vela.Ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a aflat, sambata, la Timisoara, pentru a inaugura o unitate mobila cu 12 paturi de terapie intensiva care a fost montata in curtea Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara. Potrivit ministrului, doua astfel de unitati au fost trimise la Galati si Ploiesti, iar o a patra se afla la Minisetrul de Interne si asteapta sa fie distribuita unde va fi nevoie.