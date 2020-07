Marcel Vela: Inmatricularea vehiculelor va putea fi facuta mai simplu

Mai mult, potrivit ministrului, toti dealerii de masini, inclusiv producatorii Dacia Renault si Ford au posibilitatea sa inmatriculeze direct masinile noilor prorpietari printr-un document princ are proprietarul il intocmeste cu producatorul.De asemenea, radierea, autorizatia provizorie de circulatie , duplicatul unui act de inmatriculare sau autorizatiile de circulatie pentru probe pentru noile modele se obtin online"Astazi (vineri - n.r.) voi semna ordinul ministrului Afacerilor Interne prin care inmatricularea vehiculelor sa poata fi facuta intr-un mod mai eficient, mai simplu, astfel incat cetatenii sa nu mai fie pusi in situatia in care pierd timpul, stau la cozi, in zone aglomerate. Prin acest ordin, toti dealerii de autovehicule din Romania, inclusiv cei doi mari producatori din Romania, Dacia Renault si Ford, vor avea posibilitatea sa inmatriculeze direct autoturismele noilor proprietari, printr-un singur document pe care cumparatorul il incheie cu vanzatorul. Se pot face si alte operatiuni digital - e vorba de radiere, obtinerea autorizatiei de circulatie, obtinerea unui act de inmatriculare, producatorii autohtoni pot obtine o autorizatie de circulatie pentru noi probe pentru noi modele", a afirmat Marcel Vela, intr-o conferinta de presa sustinuta, vineri, la sediul MAI.Acesta a adaugat ca vor fi descentralizate si serviciile pentru obtinerea permiselor de conducere si pentru inmnatriculare."O sa procedam si la o descentralizare a serviciilor de obtine a permiselor de conducere si inmatriculare - unde exista distante mari intre resedinta unui judet si cetateni, va dau exemplu Hunedoara, am decis sa facem un proiect care sa apropie acest serviciu de cetateni, sa nu mai vina cetatenii la serviciu, astfel sa nu mai trebuiasca sa vina la Deva, de exemplu, sa vina la Petrosani", a conchis Vela.