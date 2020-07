Marea Britanie: Alti 28 de romani care lucreaza la ferma din Herefordshire au fost testati pozitiv cu coronavirus. Bilantul urca la 58 de romani

Majoritatea acestora sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare, fara a necesita spitalizare. De asemenea, persoanele care au avut rezultate negative ca urmare a testarii initiale au fost retestate si sunt asteptate rezultatele, mai transmite MAE , intr-un comunicat de presa.In continuarea informatiilor referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a unor cetateni romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unei ferme din Herefordshire, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, MAE face urmatoarele precizari:"Potrivit ultimelor informatii comunicate Ambasadei Romaniei la Londra de catre Serviciul de Sanatate Publica britanic, suplimentar fata de cei 30 de cetateni romani confirmati anterior pentru infectia cu COVID-19, alti 28 de cetateni romani au fost testati pozitiv pentru infectia cu COVID-19, din randul celor aproximativ 100 care isi desfasoara activitatea in cadrul fermei. Majoritatea cetatenilor romani sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare, fara a necesita spitalizare. Totodata, autoritatea locala de sanatate publica monitorizeaza zilnic starea de sanatate a lucratorilor, iar persoanele care au avut rezultate negative ca urmare a testarii initiale au fost re-testate, fiind in asteptarea rezultatelor. Autoritatile locale continua sa asigure persoanelor infectate hrana, apa si bunuri de stricta necesitate. De asemenea, acestia beneficiaza de tratament medical si servicii de traducere/interpretare", arata reprezentantii MAE intr-un comunicat de presa remis marti News.ro.Ministerul mai precizeaza ca, pe 20 iulie, un lucrator roman de la ferma respectiva a sesizat Ambasada Romaniei la Londra si a solicitat sprijin in relatia cu angajatorul, respectiv facilitarea obtinerii unor informatii privind reluarea activitatii in conditii de siguranta sanitara, dupa finalizarea perioadei de autoizolare, precum si drepturile financiare de care poate beneficia in aceasta perioada."Cetateanul roman, care nu a dorit sa isi comunice datele de identitate in relatia cu ambasada, a fost informat cu privire la institutiile competente in materia drepturilor de munca si de securitate sanitara", mai arata sursa citata.Ambasada Romaniei la Londra continua dialogul cu autoritatile locale si acorda asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile britanice in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca "cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Londra: +44 20 76027328, +44 20 7602 9833, +44 20 7603 6694, +44 20 76025193, +44 20 7603 0572, +44 20 7602 2065, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: +44 7738716335", conchide sursa mentionata.