Cetateni romani, retinuti in centre de imigranti de catre Marea Britanie. Europarlamentarii USR PLUS cer explicatii Londrei

"Delegatia USR PLUS in Parlamentul European cere Comisiei actiuni urgente pentru clarificarea modului in care mai multi cetateni europeni, printre care si romani, au fost retinuti de autoritatile britanice in centre de imigrare si in conditii precare de detentie pentru perioade de pana la 7 zile.Masura detentiei, conditiile de retinere si durata acesteia sunt in mod clar disproportionate si sunt obstacole serioase in stabilirea unei relatii de parteneriat intre Uniunea Europeana si Regatul Unit.Pentru aceste motive, cei 8 europarlamentari USR PLUS au trimis azi o scrisoare catre presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, si vice-presedintele Maros Sefcovic, prin care solicita abordarea urgenta a acestei probleme in cadrul Comitetului mixt al acordului de retragere ", se arata intr-un comunicat de presa al Aliantei USR PLUS."Plasarea in centre de detentie pentru imigranti a zeci de cetateni europeni, printre care si romani, este in mod clar o masura disproportionata luata de Marea Britanie daca ne uitam la riscul potential al acestor oameni, de multe ori tineri care isi cauta un loc de munca si nu sunt la curent cu noile reguli de munca ce se aplica dupa iesirea UK din UE. Acestia sunt tinuti zile intregi in centre pentru imigranti fara sa aiba acces la telefoane, fara sa comunice cu familiile.Este total inacceptabil ca cetatenii europeni sa fie tratati ca niste potentiali infractori de catre Marea Britanie, mai ales in conditiile in care incercam acum sa construim o relatie de incredere si de respect reciproc dupa Brexit . Prin aceasta scrisoare, cerem Comisiei Europene sa intervina urgent pentru a pune capat acestei practici, sa investigheze situatia acestor cetateni transferati in centre speciale pentru imigranti si sa asiste statele membre, inclusiv Romania, in repatrierea lor", declara Alin Mituta, eurodeputat USR PLUS si initiatorul scrisorii catre Comisie.