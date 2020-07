Marea Britanie suspenda raportarea deceselor inregistrate zilnic pentru o perioada

Mai multi oameni de stiinta au spus ca felul in care Public Health England (PHE), agentia guvernamentala responsabila cu gestionarea focarelor de infectie, calculeaza numerele in Anglia inseamna ca ele pot fi denaturate in comparatie cu alte parti ale Marii Britanii."In prezent, masuratoarea deceselor zilnice cuprinde toti oamenii care au fost testati pozitiv cu noul coronavirus si care, de atunci, au murit, fara a fi facuta o separare intre momentul in care au fost testati si data la care au decedat", se arata intr-un mesaj publicat pe site-ul Guvernului britanic, citeaza Reuters. "Au existat afirmatii ca lipsa unui prag ar putea denatura numarul deceselor zilnice din prezent. Astfel, vom suspenda publicarea cifrelor zilnice pana ce acest lucru va fi rezolvat".Marea Britanie este considerata cea mai afectata tara europeana din cauza pandemiei, cu peste 45.000 de decese.Guvernul a spus ca o comparatie la nivel international este gresita, pentru ca fiecare tara inregistreaza diferit decesele asociate Covid-19.Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, a comandat vineri o analiza a raportarii PHE, dupa ce personalitati din mediul academic au spus ca pacientii care au fost diagnosticati cu Covid-19, dar care au fost tratati cu succes, vor fi in continuare inclusi in lista deceselor asociate coronavirusului "chiar daca sufera un infarct ori sunt loviti de un autobuz trei luni mai tarziu".