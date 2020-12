Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 1,46 milioane de euro, castigat cu un bilet jucat la Suceava

"La tragerea principala Loto 6/49 de astazi, 6 decembrie 2020, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 7.130.807,28 lei (peste 1,46 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat in Suceava si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 33,50 lei", a transmis, duminica seara, Loteria Romana.Numerele castigatoare au fost 13, 37, 26, 17, 28, 16.Potrivit sursei citate, acesta este al patrulea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 13.09.2020 si a fost in valoare de 3.375.310,00 lei.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto , castigatorul are la dispozitie 90 de zile, incepand cu data tragerii, pentru a-si revendica premiul.Citeste si: Orban: Cu USR-PLUS, PMP si UDMR se poate forma o majoritate parlamentara. Parlamentul nou se va intruni in 21-22 decembrie