Dedicatia ironica a lui Marian Godina pentru Liviu Dragnea, pe ultima sa carte: "E inspirata de vremurile in care Teleormanul nu avea nicio librarie"

"Domnului Liviu Dragnea, pentru a va trece timpul mai repede. Cartea e inspirata de vremurile in care Teleormanul nu avea nicio librarie si e pentru toate varstele, deci i-o puteti da si Irinei", a scris Marian Godina pe prima pagina a exemplarului."Cea mai misto dedicatie! Lipseste doar: sper sa mai scot vreo 15 carti pana va eliberati!", i-a comentat o persoana la postare. Altii au fost insa si mai ironici: "Poate scri una si cu esecurile colegilor tai".Politistul brasovean a anuntat pe Facebook aparitia noii sale carti, "Padurea". Aceasta este a patra carte publicata de Marian Godina."In misiune cu Marian", "Flash-uri din sens opus" si "Pablo, the alpaca" sunt alte carti aparute in ultimii ani sub semnatura lui Godina.