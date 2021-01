Marian Godina, despre motivul amanarii majorarii salariilor politistilor: "E mai usor sa-l injuri pe Godina pe internet, dar mult mai greu sa iti infrunti sefii"

"In anul 2017 s-a dat o lege prin care bugetarilor ar fi trebuit sa le fie majorate salariile etapizat, pana in 2022. Spun "ar fi trebuit" pentru ca de majorari au beneficiat doar anumite categorii de bugetari, cum ar fi medicii. Nu am absolut nicio problema cu salariile medicilor, ba chiar sunt de acord ca medicii trebuie sa aiba salarii mari.Politistii au fost atunci amanati, urmand sa le fie majorate salariile, conform legii, incepand cu anul 2021.De ce au fost politistii alesi sa faca parte dintre cei carora nu le-au fost majorate salariile chiar de atunci? E simplu si imi asum ceea ce scriu, cu riscul ca, din nou, sa-mi supar unii colegi. Pe langa faptul ca politistii nu au voie sa faca greva, istoria ne arata ca si protestele pe care le au acestia la indemana au fost de fiecare data timide si au rasuflat rapid. Pentru ca e mult mai usor sa-l injuri pe Godina pe internet, dar mult mai greu sa iti infrunti sefii care te ameninta voalat ca nu prea e bine sa protestezi. E mai usor sa lasi un comentariu pe Facebook, dar mai greu sa iesi in strada sa protestezi", scrie Godina.El aduce in discutie si dificultatile prin care a trecut atunci cand salariile le-au fost taiate cu 25%, pe vremea cand presedinte era Traian Basescu , astfel ca nu a reusit sa isi achite un credit bancar, astfel ca a fost executat silit."La fel am inteles taierile de 25% de pe vremea presedintelui Basescu si nici atunci nu am protestat. Pe vremea aia nu lansasem nicio carte, nu aveam niciun nas si aveam la banca un credit pe care nu l-am mai putut achita si pentru care am fost executat silit. Asta ca sa le raspund celor care ma acuza ca nu protestez acum pentru ca sunt 'plin de bani'", a mai scris Marian Godina.Citeste si: New York rupe contractele cu Trump Organization, in urma violentelor de la Capitoliu