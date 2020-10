INTERVIU Marian Raduna, omul din spatele echipei care "curata" Romania prin proiecte civice: "Trebuie sa scapam de coruptie si de politruci, sa depolitizam institutiile"

Premiul ONG-UL ANULUI la Gala Biz Sustainability Awards, v-a surprins?

Vorbiti despre relatia cu autoritatile. Ati avut o intalnire cu domnul Secretar de Stat Andrei Baciu si cu doamna Director General Adjunct Amalia Serban pe problema mastilor aruncate pe jos. S-a concretizat ceva?

De ce credeti ca arunca oamenii mastile si chistoacele pe jos?

Cand v-ati decis ca vreti sa va implicati in proiecte civice?

Credeti ca trebuie sa se intample o tragedie ca oamenii sa se mobilizeze?

In social media folositi hashtagul #ImpreunaFacemRomaniaCurata. De ce credeti ca trebuie sa scape Romania ca sa fie curata?

In urma cu mai bine de un an de zile, Marian Raduna si Razvan Busulescu au demarat o campanie prin care indeamna cetatenii sa nu mai arunce chistoacele pe jos, care se numeste, simplu, "NU arunca chistoace". Au inceput, in formula restransa de doua persoane, sa inapoieze chistoacele oamenilor in trafic . Mesajul lor a avut ecou in mai multe orase din tara unde oamenii s-au mobilizat, fie individual, fie in grupuri, pentru sesiuni de strans chistoace.In mod paradoxal, nici pandemia nu i-a tinut in casa. Impreuna cu o echipa generoasa de cateva sute de voluntari au pus la cale "Cumparaturi la usa ta", un proiect prin care au ajutat multe persoane aflate in grupa de risc sa primeasca alimente si produse sanitare direct la usa lor.Cea mai recenta campanie civica pe care au pornit-o se numeste "NU Arunca Masti si Manusi pe Jos" prin care isi propun sa creasca gradul de constientizare ca manusile si mastile sunt produse de protectie cu regim special de reciclare si ca locul lor nu este pe jos sau in cosurile normale de gunoi.Pentru toate acestea, echipa Geeks for Democracy a fost premiata cu titlul ONG-ul anului la Gala Biz Sustainability Awards.Sincer ne-a surprins. Ce fac eu in Geeks si colegii mei, noi facem pentru ca asa consideram ca este bine sa facem si nu o facem pentru premiu, o facem ca trebuie. Noi consideram ca este o obligatie sa fii cetatean. Nu ai doar drepturi, ai si obligatii si intinzi o mana de ajutor atunci cand e nevoie.A fost o surpriza. Sunt altii care face lucruri mult mai importante si premiile, din punctul meu de vedere, sunt doar o recunoastere ca altii te apreciaza. Noi suntem cateva picaturi dintr-o mare de oameni misto. Si facem si noi cateva lucruri.Eu cand am intrat in Geeks anul trecut in august nu era partea asta de mediu sau de social. Erau baietii "geeksi", dupa care au venit Raduna, Raluca Paraschiv si Razvan. O data am venit cu chistoacele si acum avem. Am dat drumul la campanie in luna mai si in momentul de fata am facut poteca la patru ministere si nu se intampla nimic. Sunt doar promisiuni.Noi Geeks avem un protocol cu DSP Bucuresti prin care am vrut sa ne oferim ajutorul, am vorbit si cu prim-ministrul si cu sefa DSP, doar ca a ramas la nivel de vorba si de protocol semnat. Noi ne-am oferit ajutorul din august. Am zis ca venim cu voluntari pe modelul Cumparaturi la usa ta, voluntari de call centers.Daca suni acolo la DSP nu ti se raspunde la telefon. Sunt medici adusi de la scoli, sunt medici rezidenti care au fost mutati. Eu ii respect pe medici foarte mult, doar ca, din pacate, nu au empatia si psihologia pe care ar trebui sa o aiba un medic, un psiholog, un voluntar.In momentul in care am dat drumul la campanie noi am facut poteca spre Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica, sa ne spuna foarte clar daca aceste masti sunt sau nu deseuri medicale. M-am dus la Ministerul de Interne sa vorbesc cu domnul Vela, m-a tinut intr-o ploaie ca pe un caine. Stateam in fata ministerului sub umbrela si ploua de rupea.M-am vazut si cu ministrul Mediului Costel Alexe si era de semnat un protocol intre noi si ministerul Mediului, Ministerul Sanatatii prin INSP, sa vina sa spuna cat de periculoase sunt mastile, pentru ca mastile astea sunt la recomandarea unor medici si se considera deseu medical cand este un produs medical sau cand vine la recomandarea unui medic. Noi am vrut sa transmitem un mesaj pentru a fi colectate cum trebuie, o data din punct de vedere al sanatatii, pericolul epidemiologic, mai departe fata de mediu, pentru ca ele nu sunt reciclabile.Ministerul de Interne sa vina sa sanctioneze. Exista legislatie in vigoare si pe legea 211, legea deseurilor, sau pe legea 61, daca arunci din masina. Exista legislatie, dar nu se fac controale.In plus, Ministerul Educatiei sa vina sa le spuna copiilor si profesorilor sa transmita mesajul mai departe. A fost o chestie foarte nasoala cand circula mesajul de interes public "puneti masca la un cos cu capac" si la Ministerul Sanatatii era o cutie si le puneau acolo.Ne-am vazut cu domnul Baciu. Primisem un e-mail si de la Ministerul Mediului ca se va face un grup de lucru cu reprezentantii acelor patru ministere. A ramas sa se faca grupul de lucru si vom fi anuntati. Luni la 10 a fost intalnirea cu domnul Baciu, in acelasi timp a spus ca joi, vineri, au trecut doua saptamani de atunci.INSP nu s-a pronuntat pentru ca este un vid legislativ, dar in administratie sunt specialisti care ar trebui sa intervina. Vii cu un proiect de lege, cu o hotarare de ministru.In iulie, cand s-au deschis afterschool-urile sau gradinitele private, exista un ordin de ministru semnat de doamna Anisie, de doamna Violeta Alexandru si de domnul Tataru prin care spuneau foarte clar ca fiecare institutie de invatamant trebuie sa aiba cutie speciala pentru deseuri medicale. Carrefour a fost primul care s-a alaturat campaniei noastre si a pus in toate magazinele cutiile de colectare. Din pacate, populatia nu este educata si gasesti in cutie, pe langa masti si manusi, coji de banane si toate porcariile. Cu toate ca este semnalizat.Mediul de afaceri este interesat, nume foarte mari. I-am spus si domnului Baciu, dar exista acest vid legislativ. Omul ala vrea sa stie ce se intampla cu ele. Carrefour le colecteaza, dupa care le elimina. Ce se intampla mai departe cu ele, asteptam sa vina autoritatile sa ne spuna. Unde le duc oamenii astia, cine le colecteaza, pentru ca exista totusi o logistica.Idolenta, nepasare. Au aruncat o data si deja a devenit un reflex. Multi cauta scuze. A aruncat cineva din Porsche si m-am dus si i-am dat chistocul si l-am intrebat de ce, mi-a spus ca nu are scrumiera. Multi spun ca nu gasesc cosuri cu scrumiera sau sunt la o distanta mare. Astea sunt scuze.O data, lipsa de educatie, lipsa de constientizare, indolenta lor. Faptul ca autoritatile nu se alatura unei campanii. Orice campanie trebuie sustinuta si, pe langa asta, autoritatile nu sanctioneaza. Daca ceri pe legea 544 cate sanctiuni s-au dat pe articolul x din legea y, garantez ca vei avea niste surprize. Nu au centralizare, nu vor.Noi am facut informarea, dar mai departe trebuie sa vii si cu constrangere. Colectiv . In momentul in care tu le permiti autoritatilor sa abuzeze de functia pe care o au si nu ii intereseaza decat buzunarul lor, am ajuns acolo. In continuare se angajeaza oamenii pe criterii politice. Vorbim de managementul spitalelor, in administrativ. Doamnele de la curatenie care ar trebui sa respecte un protocol. Tin minte ca am vazut prin martie o poza cand stergea peretii cu mopul cu care stersese pe jos.Atunci m-am revoltat, m-am simtit neputincios si mi-a luat 35 de ani ca sa-mi dau seama ca trebuie sa fac ceva.Te dezarmeaza. In momentul in care vrei foarte mult sa faci lucruri si ti se taie craca de sub picioare. Atunci intri intr-o zona de confort, de autocoservare, si timpul trece, leafa merge.Astea sunt motivele care ma fac pe mine sa merg inainte. Stiu ca nu se face primavara cu o floare, dar trebuie sa incepem de undeva.Nu e nevoie de o tragedie, ci de un declic. Nu ii judec pe oameni ca nu vin, dar ne-ar fi mai usor daca am fi mai multi. Am o problema si cu presa, pentru ca presa din pacate isi alege subiectele. De exemplu, am organizat intalnirea cu doamna procuror general Scutea, cand am fost sa vorbim de dosarul 10 august. Au venit doua televiziuni acolo, atat, nu s-a spus nimic. Ca am fost prea putini. Nu putem sa umplem biroul procurorului general cu 200 de insi. 8 insi, atat am fost.Eu imi doresc ca presa sa fie un partener, sa ne ajute sa ducem mai departe partile pozitive ale societatii pentru ca, din pacate, aratam tot timpul ce este rau. Haide sa aratam si ce este bine, pentru ca o societate se construieste cu modele de asa da.Educatia si sanatatea sunt prioritatile Romaniei. Sa scapam de coruptie si de politruci, sa depolitizam institutiile astea. Imi doresc ca toate institutiile statului sa fie cu oameni competenti.