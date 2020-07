Marian Zulean: Colegii, coledzii si capturarea statului (I)

Declaratia de mai sus apartine fostului presedinte, Traian Basescu, ce propunea un proiect de lege de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, proiect votat de Senatul Romaniei dar aflat in "adormire" la Camera Deputatilor, inca din 14.03.2018. In aceeasi ordine de idei, presedintele Basescu scoate in evidenta abuzurile comise de unii membri ai ASSN "prin acordarea de diplome de doctorat, numele ASSN si al membrilor fondatori fiind implicat in scandaluri de plagiat"[i].Am publicat pe platforma Contributors, incepand cu anul 2015, o serie de articole dedicate acestei Academii, aducand argumente anterioare declaratiei presedintelui Basescu. Intr-un prim articol intitulat "Academiile" - Aici sunt banii dumneavoastra!" , dezvaluiam in premiera ca cel putin 6 academii consuma banii de cercetare iar noua ASSN, fondata de Gabriel Oprea si George Maior , a primit la finantare de la bugetul MEN. Am revenit cu doua analize ale competentei si componentei acestei academii, prin articolele: Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale: inteligenta intelligence-ului romanesc (I ) si Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale (II) : institutie academica sau junta securista.Pe de alta parte, asistam de cativa ani la dezvaluiri, aproape saptamanale, ale jurnalistei Emilia Sercan, prin care sunt devoalate probleme de impostura academica comise de catre civili sau militari , mai ales in cadrul scolilor doctorale de la Academia de Politie, Academia Nationala de Informatii sau Universitatea Nationala de Aparare. Recenta serie de reportaje " Urgia la Academia de Politie " prezinta analize profunde ale fenomenelor de plagiat din Academia de Politie.Aflam din investigatiile Emiliei Sercan ca 74,3% dintre tezele sustinute in perioada 2011-2016 la Academia de Politie analizate cu softul de identificare a similitudinilor sunt suspecte de plagiat[ii] sau ca 50% dintre tezele sustinute la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV) sunt reclamate pentru plagiat iar primele titluri de doctor retrase in 2017 apartin unor demnitari ( Petre Toba si Florentin Pandele ) ce au sustinut doctorate la Universitatea Nationala de Aparare . Mai aflam ca analiza a 1/5 dintre tezele reclamate ca plagiate, apartinand unor persoane din lumea politica sau din justitie , sunt suspendate prin chichite avocatesti.Pare ca publicul roman s-a obisnuit cu impostura si cu plagiatele in masa ca gasca cu apa si le considera doar un mic pacat "intelectual". Nu se vede padurea, din cauza copacilor! Doctoratele plagiate sunt insa un epifenomen al unui proces mai profund, acela de capturare a statului prin retelele create in jurul Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, scolilor doctorale din academiile militare sau colegiilor de aparare. Asadar, acest articol testeaza ipoteza ca papusarii acestor institutii au profitat de lipsa de transparenta si de responsabilitate si au creat retele de influenta ce isi propun extragerea de rente din economia nationala.Intr-un articol, publicat in Defense and Security Analysis, am evaluat functionarea mecanismelor de control democratic al institutiilor de securitate si am demonstrat ca reforma sistemului de securitate a fost superficiala, mai ales dupa ce s-a obtinut "certificatul de buna purtare" din partea NATO[iii]. Intre argumentele legate de functionarea defectuoasa a mecanismelor de control democratic este si cel legat de folosirea sistemului de educatie militara (colegiile de aparare si scolile doctorale) pentru a crea o rezistenta la controlul democratic civil, prin selectia controlata a "elitelor" din politica, justitie, sistemul de securitate sau mass-media. Modelul unei cariere de succes este acela al absolvirii un colegiu, a Institutului Diplomatic Roman sau a unui doctorat in stiinte militare, apoi plasarea absolventului ca nod intr-o retea de putere. Iar Mitica "Cias" Margarit , absolvent al unui master si a trei cursuri postuniversitare ale acestor colegii reprezinta un model de succes.In graficul de mai jos se poate vedea "istoria" post-comunista a doctoratelor in stiinte militare, ordine publica si informatii. Intre anii 1993 si 2017 au fost acordate aproape 1600 de doctorate, dintre care 1223 au fost acordate de UNAp, 293 de catre Academia de Politie si 84 de catre Academia de Informatii. Asa cum am aratat mai sus, mai mult de jumatate dintre doctoratele verificate pana acum sunt suspecte de plagiat (intre suspecti fiind prim-ministri, ministri, judecatori, procurori sau parlamentari).Graficul 1: Doctorate in stiinte militare, ordine publica si informatii (1993-2017)O alta forma de pregatire in academiile militare a fost asigurata de catre colegiile de aparare, ordine publica si informatii, cursuri cu o durata cuprinsa intre cateva saptamani si un an. Plecand de la o nevoie reala, de formare a unor competente de intelegere a politicilor de aparare si a mecanismelor de control democratic, a fost creat la UNAp Colegiul National de Aparare (1992), apoi un nou colegiu de Afaceri Interne la Academia de Politie (2008) si un Colegiu de Informatii, in cadrul ANIMV. Pana in 2018, un numar de peste 6000 de militari, politicieni, procurori, judecatori, jurnalisti sau lideri de ONG-uri au absolvit aceste colegii. Graficul 2 arata in amanunt structura profesionala a absolventilor.Problema cea mare este insa legata de numarul mare de absolventi, de admitere, calitatea educatiei dar si utilitatea colegiilor ca trambulina de acces in posturi de responsabilitate nationala. Au aparut in ultimul timp multe investigatii sau articole de presa legate de retelele de coruptie ce includ absolventii acestor colegii[iv]. Este in plina desfasurare ancheta privind cumpararea de masti de catre directorul Unifarm, Adrian Ionel, absolvent al unui master la ANIMV si a iesit la iveala relatia sa cu un alt absolvent de colegiu, Catalin Hideg[v]. Cazul lui Sebastian Ghita , care a fost promovat sef al Comisiei de control a SRI, a facut contracte cu institutiile de securitate iar, dupa condamnare pentru coruptie, a fugit in Serbia, este de notorietate.Un adevarat caz reprezentativ pentru teza retelelor de putere si influenta, create in jurul acestor colegii, este cel al lui Gabriel Oprea, care a devenit director al Colegiului National de Aparare, apoi fondator a doua scoli doctorale si al ASSN[vi]. La fel de dubioasa a fost si numirea Nicoletei Braun (sotia lui Ovidiu Tender, condamnat la 12 ani de inchisoare ) ca director adjunct al Colegiului National de Aparare sau a generalului de contrainformatii Gheorghe Nicolaescu, multi ani eminenta cenusie a CNAp.Graficul 2: Absolventii ai colegiilor de aparare, afaceri interne si informatiiScopul acestui articol a fost acela de a testa ipoteza folosirii retelelor generate de acest colegii pentru a obtine functii, bani si imunitate si cred ca am adus destule date factuale din surse secundare pentru confirmarea ipotezei. Existenta acestor retele de influenta ar merita macar o ancheta a DIICOT si un audit al domeniului.Va urma.