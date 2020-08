Marile pelerinaje din Romania. Cele cinci sanctuare care aduna sute de mii de credinciosi

Pelerinajul de Adormirea Maicii Domnului de la Manastirea Nicula

Pelerinajul de Rusalii de la Sumuleu Ciuc

Pelerinaj la mormantul lui Arsenie Boca

Pelerinajul de Sfanta Parascheva din Iasi

Pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou, in Bucuresti

64% dintre romanii care au participat la studiul Pew Research au spus ca ei cred in Dumnezeu cu certitudine absoluta, iar 44% au spus ca se roaga zilnic. Jumatate dintre romanii care au fost intervievati au mai aratat ca merg la biserica cel putin o data pe luna, iar religia este foarta importanta in viata lor. Toate aceste lucruri se vad, dupa cum spuneam, cu precadere la marile sarbatori religioase. Romanii simt nevoia sa fie aproape de lacasurile de cult, sa atinga obiecte de cult, asa cum sunt icoanele sau relicvele cu moaste, avand credinta ca acestea le vor mijloci rugaciunile adresate divinitatii.Ziare.com va prezinta unele dintre cele mai cautate locuri incarcate de spiritualitate din Romania.Pelerinajul de Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare numita in popor si Uspenia (termen slav), este cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal, organizat in fiecare an la data de 15 august. In aceasta zi se comemoreaza ridicarea la cer a Maicii Mantuitorului.Zeci de mii de oameni vin sa se inchine Fecioarei Maria. Unii dintre ei inconjoara in coate si genunchi biserica de lemn din centrul complexului manastiresc, repetand astfel, in mod simbolic drumul patimilor lui Hristos.Conform cutumelor bisericesti, sarbatoarea este precedata de un post de 14 zile, cu dezlegare la untdelemn si vin sambata si duminica.In seara dinaintea sarbatorii se savarsesc in toate bisericile Vecernia cu Litie si Privegherea, adica si slujba Utreniei, urmata de cantarea Prohodului Maicii Domnului.Pentru pelerinajul de anul acesta, autoritatile si reprezentantii Mitropoliei au organizat circuite speciale pentru pelerinii care au venit sa se inchine la icoana Maicii Domnului. Credinciosii au fost nevoiti sa respecte distanta intre ei, nu au mai putut atinge icoana si au fost nevoiti sa poarte masca de protectie.In anul 1326, Nicula era o padure, in care s-a nevoit pustnicul ortodox Nicolae, cel care imprumuta numele sau padurii, satului si manastirii. Prima marturie istorica ce atesta asezarea monahala este legata de prezenta unei biserici de lemn, stil maramuresan, cu hramul "Sfanta Treime", datata 1552. Intre 1712-1714 biserica se reinnoieste, dar va cadea prada unui incendiu in 1973, fiind inlocuita cu o biserica de lemn, datand din secolul XVII, stramutata aici din catunul Nasal - Fanate, se arata in istoricul manastirii publicat pe site-ul manastireanicula.ro.Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sarbatoare inchinata Sfintei Fecioare Maria, dar marturii despre existenta ei nu sunt decat incepand din secolul al V-lea, cand cultul Maicii Domnului incepe sa se dezvolte foarte mult, mai ales dupa Sinodul IV Ecumenic, care a hotarat ca Maica Domnului este Nascatoare de Dumnezeu.In unele parti ale Moldovei, ziua de 15 august este considerata "a mortilor", fiind pomeniti toti cei care au purtat numele derivat din cel al Sfintei Maria, si la 8 septembrie, de Sfanta Maria Mica, sunt sarbatoriti cei care poarta acest nume.Pelerinajul Rusaliilor catolice de la Sumuleu Ciuc este considerat cel mai mare din Europa Centrala si de Est si are o istorie de peste 450 de ani. La inceputul verii calendaristice, peste 100.000 de credinciosi din toata Europa vin sa inchine o rugaciune colectiva Fecioarei Maria. Evenimentul are loc la Sanctuarul Marian de la Sumuleu, care are in centru o statuie a Sfintei Fecioare.Cei mai credinciosi dintre pelerini urca pe munte in genunchi si pe coate, reeditand astfel drumul suferintei lui Iisus Hristos.Inainte de inceperea slujbei, zeci de preoti franciscani asculta spovedania credinciosilor.Prima mentiune a statuii Maicii Domnului de la Sumuleu apare in anul 1624 intr-un inventar al bunurilor Manastirii si Bisericii Franciscane. Complexul manastiresc de la Sumuleu si Cetatea Miko (pe teritoriul actualului oras Miercurea Ciuc) a fost incendiat de invazia turco-tatara in 1661. Din altarul Maicii Domnului a fost salvata doar Statuia Fecioarei Maria, care a fost asezata pe altarul principal, alaturi de statuile Sfintelor Ecaterina si Barbara.Potrivit unei legende, de atunci, in preajma unui pericol, fata statuii se schimba, iar rana de pe obraz, cauzata de sabia unui tatar, sangereaza.Anul acesta pelerinii au fost rugati sa fie prezenti doar cu sufletul la slujba care a avut loc in data de 30 mai. Slujba a fost oficiata in biserica de la Sumuleu Ciuc, si nu in aer liber, cum se obisnuia, si a fost transmisa online si de televiziunea Duna TV din Ungaria, potrivit Agerpres.Manastirea Prislop din judetul Hunedoara este locul unde se afla mormantul parintelui Arsenie Boca. Pelerinajul la aceasta manastire, in special la mormantul preotului-calugar, se desfasoara tot timpul, indiferent de anotimp sau de o anumita sarbatoare calendaristica.Mii de credinciosi, care vin din toata tara sa se inchine in cinstea celui considerat "Sfantul Ardealului", asteapta zeci de minute la coada pentru cateva secunde de rugaciune in fata troitei duhovnicului.Exista momente in care numarul credinciosilor sositi la Manastirea Prislop este de ordinul zecilor de mii. In 2015, aproximativ 95.000 de pelerini s-au rugat timp de trei zile la mormantul parintelui.Anul acesta, aproape 5.000 de pelerini au venit in ziua de 14 iunie la manastire si au asteptat si o ora pentru a ajunge in fata mormantului duhovnicului Arsenie Boca. A fost cea mai aglomerata zi de pelerinaj din acest an, desi nu a fost sarbatoare.Sfantul Parinte Arsenie Boca s-a stins din viata la 28 noiembrie 1989, la varsta de 79 de ani. Teolog si artist plastic, parintele Arsenie este considerat de ucenicii sai cel mai mare duhovnic roman al secolului XX. A fost staret la Manastirea Brancoveanu de la Sambata de Sus si apoi la Manastirea Prislop, unde, datorita credintei si personalitatii sale, a atras mii de credinciosi.Acuzat ca ar fi sprijinit membri ai Miscarii Legionare in timpul regimului comunist, calugarul a fost inchis in arestul Sigurantei din Brasov, a fost trimis apoi sa munceasa la Canalul Dunare - Marea Neagra, iar pana la mijlocul anilor 1950 a mai trecut prin inchisorile Jilava, Timisoara si Oradea. Dupa eliberarea din temnitele comuniste, Arsenie Boca nu si-a mai putut relua activitatea de preot. Dorinta sa a fost sa fie inmormantat la Manastirea Prislop.Pelerinajul de Sfanta Parascheva este cel mai mare din tara. Pelerinajul la care participa zeci de mii de credinciosi, atat din Romania, cat si din strainatate, se desfasoara in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi, pe 14 octombrie. Oamenii asteapta si cate 20 de ore pentru a petrece cateva clipe in prezenta moastelor Sfintei Parascheva.In acest an se implinesc 379 de ani de cand moastele Cuvioasei Parascheva se afla la Iasi. Acestea au fost aduse in Romania in anul 1641 de domnitorul Moldovei la acea vreme, Vasile Lupu, potrivit informatiilor furnizate de site-ul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Din secolul XI pana la 1641 cand au venit la Iasi, moastele Sfintei Parascheva au stat in satul natal Epivata, la Tarnovo in Bulgaria, la Belgrad in Serbia si la Constantinopol.FOTO: doxologia.roPotrivit traditiei, racla cu moastele Cuvioasei Parascheva este scoasa din Curtea Mitropoliei si purtata in procesiunea "Calea sfintilor"⁣ pe strazile din centrul Iasiului, dupa care este reasezata spre inchinare in baldachinul special amenajat pe esplanada Catedralei Mitropolitane, unde ramane pana cand toti pelerinii ajung la racla.In 2019, aproximativ 17.000 de persoane au asteptat la un rand de cativa kilometri pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva."Pentru pelerinii care vin in aceste zile la Iasi au fost tiparite 100.000 de exemplare din "Ghidul pelerinului", cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi, 250.000 de iconite plastifiate infasandu-i pe Sfantul Ierarh Spiridon si Sfanta Parascheva, doua pliante color despre vietile celor doi sfinti in cate 10.000 de exemplare. Toate acestea vor fi distribuite gratuit pelerinilor care vor veni la Iasi", declara anul trecut preotul Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, potrivit ProTv.Prin programul "Hrana pentru pelerini", Biroul de Asistenta Sociala (BAS) 'Diaconia' al Arhiepiscopiei Iasilor ofera in jur de 30.000 de pachete care constau in pachete cu alimente si ceai pe toata perioada pelerinajului.FOTO: Arhiva Ziare.comPelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou este organizat in fiecare an de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor, in perioada 25-29 octombrie.Aceasta sarbatoare este intampinata in fiecare an cu hramuri, pomeni cu colaci, dar si cu jocuri cu focuri vii. Dupa hramul Sfintei Parascheva, Sfantul Dumitru reprezinta ultima si cea mai insemnata sarbatoare a toamnei, care, conform superstitiilor pastorale, marcheaza inceputul iernii.Sute de mii de oameni participa in fiecare an la acest pelerinaj si asteapta chiar si 10 ore pentru a se inchina la moastele duhovnicului.In ajunul sarbatorii, in noaptea de 25 octombrie, se tine "Focul lui Samedru", moment in care oamenii obisnuiesc sa aprinda focuri in curti sau pe dealuri.Conform traditiei populare, oamenii care sar peste flacari vor fi sanatosi intregul an si feriti de necazuri, nenorociri si boli. Rolul focului este de a alunga fiarele, avand si puteri roditoare, astfel incat dupa ce este stins oamenii obisnuiesc sa arunce in gradina cenusa si carbunii.FOTO: Basilica.roSfantul Cuvios Dimitrie cel Nou a trait in timpul Taratului vlaho-bulgar si provenea din satul Basarabov, asezat pe marginea apei Lomului. La inceput a fost pastor de vite in satul lui, dupa care a iesit din satul sau si s-a asezat mai intai intr-o pestera din apropierea acestuia, iar apoi s-a facut monah la manastirea care era in pestera. Prin post si rugaciune s-a inverdnicit cu harul dumnezeisc al facerii de minuni.