Marinarul roman rapit de pirati in Congo, in luna noiembrie 2020, a ajuns acasa. "Starea lui de sanatate este buna"

Reprezentantul sindical a spus la Digi 24 ca romanul a fost repatriat dupa 37 de zile de cand a fost rapit, a ajuns acasa la familie si este bine."A fost evaluat, iar starea lui de sanatate este buna", a precizat Adrian Mihalcioiu. Sindicalistul a mai spus ca in astfel de cazuri piratii cer de regula bani pentru a-i elibera pe ostaici.Pentru solutionarea situatiei cetateanului roman, Celula de criza interinstitutionala a intreprins, de la convocarea acesteia si pana la eliberarea cetateanului roman, demersuri specifice, in cooperare cu compania angajatoare si cu parteneri internationali, a precizat MAE intr-un comunicat de presa.Pe 30 noiembrie MAE informa ca ministrul de Externe a convocat, in regim de urgenta, Celula de criza interinstitutionala cu privire la incidentul produs la data de 29 noiembrie, in zona portului Lome, Republica Togo, in care a fost implicata nava Agisilaos si care s-ar fi soldat cu rapirea mai multor navigatori, printre care si un cetatean roman.Citeste si: