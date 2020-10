Deputatul USR Marius Bodea solicita interventia ministrului Sanatatii pentru deschiderea spitalului mobil de la Letcani: "E ca o gura de oxigen si nu exista nicio scuza care sa justifice aceasta intarziere"

Marius Bodea sustine, intr-un comunicat de presa, ca judetul Iasi se afla pe primele locuri pe tara la numarul de imbolnaviri cu COVID-19, insa autoritatile nu au reusit sa finalizeze demersurile juridice pentru deschiderea spitalul mobil de la Letcani."Ce folos ca spitalul are toate dotarile necesare, ca s-au cheltuit peste 13 milioane de euro, daca lacatul sta pe usa in continuare in timp ce pacientii nu mai au loc in spitale ? Domnilor Nelu Tataru si Costel Alexe , poate nu ati realizat, dar campania electorala s-a incheiat. V-ati multumit sa duceti lupte politice pe fondul unei situatii medicale care, iata, se agraveaza de la o zi la alta. Inca o data dati dovada de un cinism dus la extrem, in conditiile in care unitatile medicale nu mai fac fata valului de imbolnaviri. La Iasi, toate paturile sunt ocupate, iar in sectiile de ATI, de asemenea, nu exista niciun loc pentru bolnavii in stare critica", sustine deputatul USR Marius Bodea.El cere interventia ministrului Sanatatii pentru deschiderea unitatii medicale."Domnule ministru al Sanatatii, aveti datoria si autoritatea sa faceti ceva urgent, aveti toate parghiile necesare sa miscati lucrurile in folosul cetatenilor. Domnule Tataru, veniti la Iasi cu acelasi elan cu care v-ati prezentat in campanie, si nu plecati de aici pana nu gasiti solutiile ca spitalul acesta sa nu ramana doar o investitie in camp. Dovediti-ne ca va pasa cu adevarat. Pentru Iasi, dar si pentru toata regiunea Moldovei, spitalul mobil e ca o gura de oxigen si nu exista nicio scuza care sa justifice aceasta intarziere", se mai arata in comunicatul deputatului USR Marius Bodea.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, declara, in 21 aprilie, ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.Pe 21 septembrie, Maricel Popa afirma ca dupa ce Directia de Sanatate Iasi a emis autorizatia de functionare pentru spitalul mobil de la Letcani, liberalii incearca sa blocheze inceperea efectiva a activitatii la aceasta unitate medicala.Pe 22 septembrie, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa ( PSD ), a anuntat ca va depune plangere penala impotriva ministrilor Nelu Tataru si Costel Alexe, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, cei doi membri ai cabinetului fiind acuzati ca pun piedici functionarii spitalului mobil de la Letcani.