Marti soseste urmatoarea transa de vaccinuri. Cate doze va primi Romania

Din informatiile furnizate de firma producatoare, 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech vor sosi maine, 29 decembrie, in tara, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.In jurul orei 7.50, pe aeroportul Henri Coanda din Otopeni vor ajunge dozele de vaccin care, ulterior, vor fi transportate pe cale rutiera de firma producatoare la centrul de stocare de la Institutul Cantacuzino si la centrele regionale din Brasov, Craiova, Constanta si Iasi.In jurul orei 11.00, alte doua aeronave vor ateriza pe aeroporturile din Timisoara si Cluj- Napoca, iar dozele de vaccin vor fi transportate, tot pe cale rutiera, spre centrele de stocare de la spitalele militare din Timisoara si Cluj.Vaccinurile vor fi trasportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale cu gheata carbonica si folie etansa.Cantitatile de vaccin vor fi distribuite astfel:Bucuresti: 40.950 de dozeIasi: 25.350 dozeCluj-Napoca: 29.250 dozeConstanta: 8775 dozeCraiova: 12.675Brasov: 12.675Timisoara: 10.725