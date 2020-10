Marturia ravasitoare a unui roman internat cu COVID-19: "Stiti ce-i mai groaznic? Sa vezi cum e luat pe sus colegul de camera in plina noapte, dus la Reanimare si nu mai apare"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Barbatul marturiseste ca a avut febra si dureri de cap acute si povesteste despre cum i-a fost depistata infectia."Am facut febra, durere de cap moderata. Trec o zi, doua, trei. Doctorul te trimite direct pe linia de COVID pentru ca nu primesc cu stari febrile. Apar dureri de spate (plamani) si dispare mirosul si gustul. Ajung, in sfarsit, la contagioase. Plamani ok la stetoscop, dureri acute de cap, ma trimit la test COVID. Sunt internat de urgenta la spital. EKG, CT, analize peste analize. La computer tomograf si-au dat seama ca am COVID prin depistarea afectiunilor pulmonare specifice facute de COVID, chiar inaintea rezultatului testului de COVID. Bineinteles ca testul il platesc eu, 285 lei, si nu este nicio surpriza cand apare pozitiv."Barbatul continua insiruirea simptomelor."Durerile de cap devin din moderate in acute. Perfuzii, pastile, calmante... nimic. Trei zile non-stop cu pauze de o ora liniste si iarasi capul praf. Pofta de mancare zero, tuse seaca, inecacioasa, fara sa am aer. Acum, dupa o saptamana, in sfarsit, nu ma mai doare capul, mi-au aparut gustul si mirosul, am putut sa ma odihnesc, sa respir doar cu oxigenul pe nas/gura."Acesta descrie suferinta provocata de virus drept "groaznica", intr-un articol publicat de Portal SM "Vreau sa va zic ca este groaznic sa nu poti respira, sa nu poti tusi ca ti se rupe toracele in zece sau ca ti se sparge capul in bucatele de durere de stranuti cumva. Groaznic! Si ce este mai groaznic?! Cand vezi ca pe colegul in plina noapte il ia pe sus si il duce la reanimare, si nu mai apare. Ca s-a dus intr-un loc mai bun sau va reveni?! Cand vezi ca vine o mama cu COVID si restul casei sunt ok, dar apar pe rand si ei in spital mai grav decat mama."Satmareanul subliniaza puterea propriului exemplu in combatarea "fake news-ului contra COVID" si considera, din postura de parinte, ca in momentul de fata inchiderea scolilor este singura solutie pentru a limita raspandirea virusului."De ce am scris aceste randuri?! Sa trag un semnal de alarma la toti ce posteaza pe net ca nu ar exista COVID, ca de ce sa mearga copiii cu masti la scoala? Ca propaga fake news contra COVID, ca aceasta boala este doar o inventie, ca trece cu paracetamol.Eu personal fara o confirmare COVID daca umblam iresponsabil pe strazi fara masca, manusi, infectam alte zeci sau sute de oameni, dar am preferat sa stau in casa sa protejez pe oricine de COVID daca as avea, si bine am facut pentru ca ulterior s-a demonstrat ca am COVID. Sunt parinte, si eu personal as opri scolile pe loc pana la gasirea unei solutii viabile ce pot proteja familiile si copiii sa nu raspandeasca acest virus ce personal cred ca a scapat demult de sub control".Barbatul le-a transmis un mesaj de multumire cadrelor medicale care au grija de el in aceste momente."Sunt internat pe Corvinilor unde sunt ingrijit foarte bine dupa ce am fost plimbat prin inca patru spitale din oras si judet. Multumesc doctorilor ce m-au tratat si ma trateaza in continuare de COVID, pentru ca fac o treaba foarte buna! Am trecut si prin UPU, si prin linia COVID, si totul a fost ok, cu timpul aferent de asteptare, dar nu poti sari randul sa fi direct primul ca au si doctorii de acolo niste normative dupa care lucreaza", a mai spus barbatul.