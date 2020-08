Marturia unei romance intoarsa din Belgia, despre gestionarea pandemiei in Romania: "A fost un soc pentru mine sa vad cu ochii mei ce se intampla aici!"

Egri Eduard, medicul de familie al acesteia, a relatat discutia cu pacienta pe pagina sa de Facebook "Acum, pacienta gravida in ultimul semestru intoarsa din Belgia sa nasca acasa ca sa fie alaturi de familie, iar inainte de a parasi cabinetul, binenteles am intrebat-o despre cum este acolo:- Este cu totul alta lume, fiecare stie ce are de facut si respecta recomandarile, masca se poarta in mijloace de transport si spatii inchise, oamenii stau frumos si intra dupa ce a iesit altul, sunt foarte atenti cu persoanele de langa ei mai ales daca este vorba de seniori, stiu ca trebuie sa se fereasca de virus, nu se injura, nu se imbulzesc, la terase spatiile sunt mari intre mese si stau maxim patru persoane, la medic se merge doar cu programare iar circuitele sunt foarte bine organizate, nu am auzit pe nimeni sa vorbeasca urat despre autoritati , medici si asistente, inclusiv romanii cu care m-am imprietenit sunt foarte responsabili.Va pare rau ca v-ati intors, o intreb la final", scrie Eduard Egri.