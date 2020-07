Marturia unui psiholog din Franta infectat cu COVID-19: Initial, la nivel psihologic, teama este foarte prezenta

Oboseala, simptom dominant

"Initial nimeni nu avea convingerea ca e vorba de un pericol real, un fel de inventie, nu neaparat a guvernului francez in speta.Deci cand am fost diagnosticat de medicul de familie, dupa aceea am facut si testul nazal care a confirmat boala cu toate ca suferinta mea nu a fost foarte mare, am avut simptome relativ lejere.", a povestit psihologul Radu Clit pentru RFI Barbatul spune ca nu poate sti cu exactitate cat a durat boala. "Am avut o prima perioada in care credeam ca sunt racit si de abia dupa aceea cand am avut niste simptome digestive m-am dus la doctor, i-am cerut sa fac testul nazal, el a zis ca nu-mi recomanda.Cu toate acestea am insistat, am luat o programare, a durat o saptamana pana am facut testul, iar in perioada asta am inceput sa am si tuse, care a durat vreo trei zile, din nou, fara sa fie grava, iar medicul mi-a zis la momentul respectiv ca nu este intamplator.Dupa ce credeam dupa 1 mai ca totul s-a terminat, am mai avut o zi doua de tuse si ceea ce s-a repetat au fost niste dureri in regiunea cefei pe care le-am resimtit si in ultimele zile.Deci nu este foarte clar daca este o noua imbolnavire, o noua contaminare, sau ar fi vorba de un nou episod al aceleiasi boli.""Initial teama este foarte prezenta pentru ca necunoasterea deschide perspectiva dezvoltarii formelor cele mai grave.Ulterior, vazand ca nu dezvolt o forma grava m-am mai linistit, dar in cazul meu simptomul dominant era oboseala, pe care initial consideram a fi o diminuare a vointei, aveam impresia ca nu ma pot mobiliza, dar de fapt erau niste mecanisme biologice care actionau.", a mai declarat psihologul pentru sursa citata.