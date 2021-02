VIDEO Marturiile cumplite din avionul al carui motor a explodat in aer: "Eram chiar la fereastra, in dreptul lui"

"Oricum imi este cam teama sa zbor, dar am urcat in avion, mi-am zis ca arata bine, e curat, arata destul de nou, totul va fi bine. Si dintr-o data, a fost aceasta mare... pur si simplu puteai simti, ca o bubuitura, am auzit-o si am inceput sa ne zdruncinam. Eram chiar langa aripa, am privit afara si am vazut niste fum, si pur si simplu am stiut, stii ca ceva este in neregula...Fata mea statea la fereastra si eu ii spuneam: nu te uita, sa inchidem... Am vazut niste resturi zburand spre locul unde statea noi, m-am gandit ca nu stiu daca vreau sa stiu cat de rau stau lucrurile, sper doar sa aterizam.", a declarat o pasagera, potrivit Digi 24."Avionul vibra foarte tare, o vibratie constanta, puternica...La inceput nu am vazut focul, apoi am vazut niste fum si apoi am vazut si flacarile... eram chiar la fereastra, in dreptul lui...", a declarat si un pasager al avionului Boeing.Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata, 20 februarie. O aeronava Boeing 777-200 s-a intors pe aeroportul din Denver la scurt timp dupa decolare.Avionul de pasageri avea destinatia Honolulu, dar primele informatii arata ca unul dintre motoare a explodat imediat dupa decolare. Un incident similar a avut loc sambata si in Olanda.