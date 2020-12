FOTO Cum va arata masa din Ajunul Craciunui pregatita pentru Familia Regala a Romaniei la Castelul Savarsin

Ce activitati va avea Familia Regala la Savarsin

"Dupa un an atat de greu pentru toata lumea, Majestatea Sa a dorit ca masa de Ajun, la Castelul Savarsin, sa fie decorata cu roadele pamantului si cu mai multe lumini, ca semn al sperantei si compasiunii", se arata pe pagina de Facebook Masa de Ajun va fi decorata cu dovleci, mere, portocale, gutui, inconjurate de globulete aurii, siraguri de margele si lumanari.Potrivit Biroului de Presa al Casei Custodelui Coroanei, marti, la ora 12,00, Majestatea Sa Margareta, insotita de Principesa Sofia, va oferi spitalului din Savarsin saltele si echipamente pentru paturi, precum si un punct de spalatorie. Donatia va fi facuta in aer liber, in perimetrul din fata spitalului, se precizeaza in comunicatul transmis duminica AGERPRES.Tot marti, la ora 12.30, Custodele Coroanei si Principele Radu vor oferi daruri de Craciun angajatilor de la Castelul Regal si de la Ocolul Silvic din Savarsin. Vor fi prezenti primarul localitatii, Ioan Vodicean , si preotul paroh, Calin Madaluta.Miercuri, la ora 12.00, Majestatea Sa Margareta, insotita de Principesa Sofia, va oferi daruri familiilor nevoiase din Savarsin.Biroul de Presa va pune la dispozitie imaginile cu pregatirile de Craciun filmate in interiorul castelului.Familia Regala va petrece privat restul zilelor de Craciun si Revelionul.Evenimentele publice de la Savarsin sunt organizate de Fundatia Colectia Familiei Regale a Romaniei cu sprijinul mai multor firme.