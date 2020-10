Masca de protectie, obligatorie in preajma unitatilor scolare in judetul Vrancea

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Prefectura Vrancea, membrii CJSU au prelungit masura privind obligativitatea purtarii mastilor in spatiile publice deschise aglomerate si au recomandat purtarea mastii in toate spatiile publice deschise de pe raza judetului."In vederea diminuarii riscului raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 se recomanda purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in toate spatiile publice deschise de pe raza judetului Vrancea", se arata in hotararea CJSU Vrancea.In judetul Vrancea, se afla in carantina la domiciliu 249 persoane de persoane si 112 cetateni sunt in izolare la domiciliu, potrivit ultimei raportari facute de autoritatile sanitare. De asemenea, in spitalele de la Focsani si Adjud se afla internati 60 de pacienti, dintre care zece la ATI. Numarul persoanelor vindecate a ajuns la 2.516 si al persoanelor decedate, la 119. Directia de Sanatate Publica Vrancea a efectuat pana acum 20.034 de teste, fiind depistate 2.829 de persoane pozitive.