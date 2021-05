Masini de lux furate din strainatate si aduse in tara cu acte false. Capii retelei sustineau ca au relatii la RAR si la primarii

In aceasta dimineata Politia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, a pus in aplicare 48 de mandate de perchezitie domiciliara si 51 de mandate de aducere, in Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Prahova, Ialomita si Mures, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de dare de mita, luare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, participatie improprie la fals intelectual si tainuire", a transmis, miercuri, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca, din datele si probele administrate a reiesit ca, din 2020, mai multe persoane specializate in furtul de autoturisme de lux din strainatate, le-ar fi transportat si inmatriculat pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea de acte de provenienta false."Din extinderea cercetarilor a rezultat si faptul ca unii membri ai acestei grupari ar fi pretins si primit diferite sume de bani pretinzand ca au influenta asupra unor angajati din directiile de taxe si impozite ale unor primarii si Registrul Auto Roman si ii pot determina pe acestia, direct sau indirect, prin intermediul altor persoane, sa isi indeplineasca in mod contrar atributiile de serviciu si sa inmatriculeze aceste autoturisme", a mai prcizat Politia Capitalei.