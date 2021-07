În ce măsură ar putea vaccinarea obligatorie anti-COVID să fie o soluție împotriva valului patru. Opiniile experților din România

Imunolog de la Oxford: „Ar fi o greșeală să-i oblige pe oameni”

Modelul francez

Sub amenințarea unui nou val , autoritățile au transmis mesaje contradictorii. Dacă premierul Florin Cîțu a dat asigurări că vaccinarea va rămâne opțională, vicepremierul Dan Barna s-a pronunțat în ultima perioadă pentru măsuri mai ferme pentru cei care refuză să se vaccineze, fără să detalieze despre ce fel de restricții ar putea fi vorba.Pe fondul apatiei autorităților, care nu reușesc să aibă o politică coerentă și să fie convingătoare, s-a vehiculat în ultimele săptămâni tot mai mult scenariul introducerii obligativității imunizării. Însă experții în politici de sănătate publică și epidemiologii cred că o astfel de decizie ar compromite și mai mult campania de vaccinare și le-ar da „muniție” celor care se opun vaccinării, hrănind diverse teorii ale conspirației.Printre cei care se opun acestei idei este imunologul Ștefan Dascălu, cercetător la Universitatea Oxford. El crede că o abordare mai dură din partea autorităților ar duce la o falie și mai greu de trecut între autorități și acea parte a populației, deloc neglijabilă, care se opune imunizării.„Ar fi cel mai rău lucru, tocmai pentru că rata de acceptare e mică și există mulți oameni care nici acum nu cred în eficiența vaccinurilor. Și referindu-ne la vaccinul anti-COVID-19 e de înțeles cumva reticența oamenilor, e un vaccin nou care a apărut într-un an pe piață.Acum trebuie explicat foarte bine cum s-a ajuns - și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta - să avem acest vaccin atât de repede în conditii sigure și atât de eficient. Trebuie explicate și nicidecum impuse aceste lucruri, pentru că acea forțare nu ar face altceva decât să ducă, în opinia mea, la o neliniște și o nemulțumire generală care va face mai mult rău decât bine, inclusiv campaniei de vaccinare”, a spus Dascălu.O opinie asemănătoare are și expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș. El vorbește despre eșecul autorităților, care nu au știut să convingă populația să se vaccineze și au luat măsuri neinspirate.„Vaccinarea obligatorie nu e nicio soluție. Am văzut cât de prost a fost gestionată epidemia de gripă de către fostul ministru Eugen Nicolăescu, care aproape că a făcut obligatorie vaccinarea. Încă de atunci, de la începutul anilor 2000 mișcările antivacciniste au luat amploare, iar nimeni nu s-a străduit și nu a reușit să le explice oamenilor ce se întâmplă și ce riscă dacă nu se vaccinează.Acum, Guvernul Cîțu a greșit când a ridicat toate restricțiile și pentru cei nevaccinați. De acum, va fi și mai greu să-i convingi pe acești oameni să se imunizeze. Pe de altă parte, în opinia mea ar funcționa mult mai bine abordarea pozitivă, nu obligativitatea vaccinării”, a spus Cherecheș.Expertul în politici de sănătate publică a vorbit și despre situația din Europa, unde câteva țări iau în calcule obligativitatea vaccinării, cel puțin pentru anumite categorii. „Acum toți ochii sunt pe Franța, ei au anunțat că își vor obliga personalul medical să se vaccineze și că accesul în cinematografe și la diverse evenimente va fi permis doar celor care s-au vaccinat. În funcție de cum se vor descurca francezii, anticipez că și alte țări le vor urma modelul”, a mai spus Răzvan Cherecheș.