Masuri de redeschidere a scolilor in Italia. Investitii de peste 1 miliard de euro in educatie

Guvernul italian a prezentat un prim ghid privind redeschiderea scolilor, in urma consultarilor cu toate partile implicate, pe 26 iunie, prezinta edupedu.roAtunci, ministrul Educatiei, Lucia Azzolina, anunta ca se pregateau investitii de 1 miliard de euro pentru cresterea numarului de profesori, dar si fonduri pentru extinderea spatiilor de invatamant si alte masuri. Tot atunci, ministerul anunta:-ore remediale incepand din 1 septembrie si inceperea noului an scolar, cu elevi la clasa, din 14 septembrie- masuri sanitare in toate institutiile de invatamant, pentru care fusera deja alocati 331 milioane de euro- un sistem centralizat de identificare si repartizare, alaturi de autoritatile locale, a zonelor ce pot fi folosite pentru extinderea spatiului de invatare, asa incat sa fie respectate regulile de distantare.- reguli speciale pentru laboratoare si invatare in grupuri restranse- prioritate pentru copiii cu dizabilitati- un sistem integrat de invatare la distanta si invatare la clasa, in mod completementar, in licee.Dupa o perioada de tacere, autoritatile au anuntat saptamana aceasta o serie de masuri concrete pentru mai multe zone de actiune, invocand nevoia de urgenta pentru actiune, inaintea datei de 14 septembrie. Intre altele:Miercuri, ministerul a prezentat sindicatelor o ordonanta referitoare la alocarea de fonduri pentru suplimentarea numarului de cadre didactice in anul 2020-2021. 1 miliard de euro vor fi impartiti, in acest sens, intre autoritatile regionale din invatamant, spre a fi alocati dupa nevoile locale, dupa doua criterii: numarul de elevi existent la nivel local si cererile de finantare facute de scoli.