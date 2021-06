Noi masuri pentru protectia turistilor de pe litoral. Ce prevede ultimul ordin

Masurile de protectie a turistilor incluse in Ordinul comun emis de Ministerul Sanatatii (MS), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) mai prevad ca administratorii sa asigure accesul pe plaja in limitele de capacitate adoptate, cu mentinerea distantei fizice, descurajarea aglomerarii si limitarea adunarilor mari.De asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infectiei cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie sa adopte masuri pentru: restrictionarea accesului la plaja daca limitele de capacitate stabilite sunt depasite si distanta fizica nu poate fi mentinuta; asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate; stabilirea de culoare unidirectionale, separate, de intrare si de iesire; rezervarea utilizarii plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic si/sau adoptarea de ore strategice de functionare sau criterii de inchidere flexibile; colaborare cu fortele de ordine pentru redirectionarea sau devierea vehiculelor/persoanelor, daca este atinsa capacitatea maxima stabilita; limitarea numarului de angajati care interactioneaza cu turistii.Ordinul pentru aprobarea Normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice include in total 22 de masuri de protectie a turistilor.Astfel, se mai mentioneaza in document ca accesul in zonele adiacente interioare (de exemplu zone de schimbare, vestiare, toalete) trebuie sa respecte regulile de distantare fizica; trebuie sa se mentina o distanta de cel putin doi metri intre persoane (inclusiv angajatii) in orice moment, exceptie fiind membrii aceleiasi familii sau daca siguranta activitatii de baza necesita o distanta mai scurta (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele); amenajarea zonelor de lucru (de exemplu scaune pentru salvamari, turnuri), astfel incat cei care presteaza servicii pe plaja sa stea distantati la cel putin 1,5 metri; instalarea unor bariere fizice la punctele de plata, cu amplasarea lor intre spatiul rezervat personalului care isi desfasoara activitatea in unitate si turisti De asemenea, masurile prevad ca servirea clientilor sa se faca de personalul care isi desfasoara activitatea pe plaja concesionata, fara deplasarea clientilor in punctele de servire si evitarea, pe cat posibil, de a servi produse neambalate.In cazul plajelor neconcesionate, administratia publica locala va raspunde de mentinerea regulilor de distantare fizica si evitarea formarii de aglomerari, se mentioneaza in document.Potrivit sursei citate, pentru protectia turistilor, administratorii plajelor trebuie sa semnalizeze distantele corespunzatoare cu delimitarea vizibila a sensului pentru zonele de intrare si iesire, pentru a controla prezenta/densitatea utilizatorilor; echipamentul de plaja (de exemplu, scaune, sezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fara ca aceste echipamente sa fie partajate intre persoane care nu sunt membri de familie; inainte si dupa fiecare utilizare echipamentele de plaja (de exemplu scaune, sezlonguri, umbrele) vor fi curatate si dezinfectate cu produse biocide avizate; toaletele de pe plaja trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea igienei: apa, sapun, dezinfectant cu cel putin 60% alcool , prosoape de hartie si cosuri de gunoi fara atingere. Se va asigura curatarea si dezinfectia frecventa a acestora; suprafetele atinse frecvent trebuie curatate si dezinfectate."Nu sunt permise activitati sportive sau de agrement decat in spatii special amenajate cu acest scop, cu limitarea numarului de persoane care nu apartin aceleiasi familii", se mai arata in ordin.Nu in ultimul rand, administratorii plajelor "se asigura ca normele de distantare fizica sunt aplicate in mod eficient si ca se evita pe cat posibil interactiunea fizica cu si intre clienti; se asigura ca personalul care isi desfasoara activitatea in unitate, dupa caz, va purta masca; asigura dispozitive si produse biocide avizate necesare dezinfectarii mainilor turistilor si informarea acestora cu privire la modul de utilizare; asigura sezlonguri pentru fiecare persoana, precum si dezinfectarea acestora dupa fiecare persoana", se precizeaza in documentul mentionat.La Sectiunea 1 - Cerinte speciale privind masurile specifice sanitare, economice si cerinte pentru operarea plajelor turistice, ordinul prevede ca operatorii economici sau administratorii, dupa caz, din sectorul plajelor turistice, inainte de reluarea activitatilor, sa respecte urmatoarele obligatii: verificarea starii de intretinere a tuturor spatiilor, facilitatilor, echipamentelor; revizuirea planurilor si procedurilor de igienizare, dezinfectie si de autocontrol pentru cresterea frecventei acestor operatiuni; asigurarea de dispozitive si produse biocide avizate necesare dezinfectarii mainilor personalului lucrator, a spatiilor, facilitatilor, echipamentelor si ustensilelor utilizate; igienizarea si dezinfectia cu substante biocide avizate a tuturor spatiilor, facilitatilor, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul care isi desfasoara activitatea in unitate din cadrul operatorilor economici sau al administratorilor, dupa caz, si a celor utilizate de turisti.La aceeasi sectiune se cere reinstruirea sub semnatura a personalului care isi desfasoara activitatea in unitate cu privire la regulile generale de igiena ce trebuie respectate la nivelul unitatilor, inclusiv asupra masurilor suplimentare in ceea ce priveste prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. La intrarea in unitate se va face un triaj observational al angajatilor (accesul personalului cu semne vizibile de infectie respiratorie va fi interzis), se va asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin incheierea de catre medicul de medicina muncii a fiselor de aptitudini pentru personalul care isi desfasoara activitatea in unitate etc."La finalizarea masurilor luate inainte de demararea activitatii, operatorii economici sau administratorii, dupa caz, sunt obligati sa pastreze la nivelul unitatii documente prin care sa se demonstreze ca au fost implementate masurile prevazute la alin. (1) lit. a) - g). Aceste documente vor fi puse la dispozitia organelor de control ori de cate ori se solicita", se precizeaza in document..Potrivit sursei citate, personalul de specialitate din cadrul MEAT, ANPC , MMAP va adopta planuri de verificare a modului in care sunt respectate si aplicate masurile prevazute in prezenta norma, in conformitate cu domeniul de competenta al fiecarei parti, stabilit prin legislatia specifica in vigoare."Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, in conditiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (...)", se mai spune in Ordin.Cele trei institutii care au emis ordinul se vor informa reciproc cu privire la orice informatie detinuta ca urmare a controalelor oficiale, legata de existenta unei neconformitati fata de prevederile prezentei norme care nu intra in domeniul propriu de competenta."In situatia in care intr-o localitate evolueaza focare extinse de COVID-19, se suspenda activitatile de operare a plajelor turistice, in conformitate cu decizia centrului de coordonare si conducere a interventiei judetean/al municipiului Bucuresti. Masurile aplicate in conformitate cu prezenta norma nu exonereaza operatorii economici si administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerinte prevazute de legislatia in vigoare, precum si/sau a normelor generale in vigoare privind masurilede prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2", se mentioneaza in dispozitiile finale ale documentului.Ordinul pentru aprobarea Normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice a fost publicat luni in Monitorul Oficial.