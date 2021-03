Noi masuri pentru limitarea imbolnavirilor de COVID-19 din Bucuresti, decise sambata

"Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua masurile, care vor fi cu aplicabilitate de duminica", a declarat, vineri seara, prefectul Capitalei, Alin Stoica.Capitala a atins vineri o rata de infectare cu SARS-CoV-2 de 6,67 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand s-a ridicat la 6,50.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, joi, o hotarare prin care au fost stabilite masuri de aplicat in contextul pandemiei de COVID-19.Hotararea prevede reducerea intervalului orar in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori si mai mica de 7,5 la 1.000 de locuitori, pana la ora 20,00, pentru zilele de vineri, sambata si duminica.De asemenea, hotararea stipuleaza limitarea intervalului de timp in care este permisa desfasurarea activitatii operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori si mai mica de 7,5 la 1.000 de locuitori, pana la ora 18,00 pentru zilele de vineri, sambata si duminica.Este prevazuta suspendarea activitatii operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in domeniul salilor de sport/fitness, in localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori.Premierul Florin Citu a anuntat ca noile masuri pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 prevazute in hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta vor fi aplicate incepand de duminica.El a precizat ca hotararea va fi publicata vineri in Monitorul Oficial, insa, avand in vedere timpul scurt pe care l-ar avea la dispozitie operatorii economici sa se pregateasca, s-a stabilit ca masurile sa fie aplicate de duminica, 28 martie.