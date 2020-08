Masuri speciale la ceremoniile religioase de Sfanta Maria la Manastirea Curtea de Arges: accesul va fi restrictionat, racla cu moastele Sfintei Mucenite Filoteia nu va fi scoasa la procesiune

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Arges, in zilele de 14 si 15 august, jandarmii vor asigura masuri de ordine cu ocazia sarbatorii crestin-ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului", organizate de catre Arhiepiscopia Argesului si Muscelului la manastirea din municipiul Curtea de Arges."Pentru corecta informare a crestinilor care doresc sa ia parte la procesiunile religioase si pentru protejarea sanatatii acestora, conducerea Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului a decis ca racla cu moastele Sfintei Mucenite Filoteia sa nu fie scoasa la procesiune, iar accesul persoanelor in interiorul curtii manastirii va fi restrictionat", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca manifestarile religioase se vor desfasura in zilele de 14 si 15 august pe esplanada noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale cu respectarea regulilor privind accesul in lacasele de cult.Astfel, accesul credinciosilor in lacasul de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase se face astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum patru metri patrati pentru fiecare persoana si o distanta de minimum doi metri intre persoane.La intrarea in lacasul de cult sau in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase persoanele sunt obligate sa isi dezinfecteze mainile cu dezinfectant, pus la dispozitie de organizatorii evenimentului religios, iar in interiorul lacasului de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase este obligatorie purtarea mastii, astfel incat sa acopere gura si nasul.Accesul credinciosilor care, dupa efectuarea triajului observational, prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, temperatura) nu este permis, vor fi plasate, la loc vizibil, anunturi scrise privind regulile de igiena si distantare fizica in lacasul de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase.De asemenea, la activitatile religioase din interiorul lacasului de cult si din locatiile unde se organizeaza slujbe, acolo unde este posibil, se organizeaza circuite separate de intrare si iesire, semnalizate explicit.Totodata, slujbele oficiate de catre personalul de cult, in aer liber (in curtea lacasului de cult), se desfasoara cu mentinerea distantei de 1,5 m intre persoane.De asemenea, in cadrul ritualurilor religioase in care se vor folosi obiecte de cult cu care credinciosii intra in contact, acestea se dezinfecteaza dupa fiecare utilizare si se dezinfecteaza periodic, o data la patru ore, obiectele sau suprafetele frecvent atinse (de exemplu, manerele usilor, balustrade, scaune).