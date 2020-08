Masuri speciale pentru sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului la Manastirea Nicula. Pelerinii se vor inchina la icoana considerata facatoare de minuni de la distanta de 1,5 metri

La Prefectura Cluj a avut loc, vineri, o intalnire de lucru la care au participat prefectul Mircea Abrudean, reprezentanti ai Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului, ai Eparhiei Greco-Catolice de Cluj - Gherla si ai institutiilor implicate in desfasurarea manifestarilor dedicate sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, care vor avea loc la Manastirea Nicula in 15 august."Avand in vedere contextul actual cauzat de pandemie, a fost stabilita modalitatea de desfasurare a manifestarilor religioase si se au in vedere urmatoarele masuri:- conform Hotararii Comitetului Judetean pentru SItuatii de Urgenta nr.34/05.08.2020, este obligatorie purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toti participantii la evenimentul religios;- in acord cu Mitropolia Clujului, Maramuresului si Salajului si Eparhia Greco-Catolica de Cluj-Gherla, cele 2 procesiuni traditionale care se organizau anual cu plecare din municipiul Gherla spre Nicula nu vor avea loc in acest an;- se interzice organizarea de puncte comerciale fixe sau ambulante de vanzare produse de orice natura in incinta manastirii si pe traseul inspre manastire, cu exceptia magazinului cu obiecte bisericesti al manastirii;- se interzice distribuirea de hrana in sistem organizat catre credinciosi sau orice alte formule asimilate;- se interzice comercializarea si consumul de bauturi alcoolice in incinta manastirii si pe traseu;- se interzice distribuirea de bauturi non-alcoolice in alte tipuri de recipiente decat cele imbuteliate;- vor fi amplasate filtre de control, formate din echipaje mixte ale Politiei Rutiere si Inspectoratului de Stat in Transportul Rutier la toate intrarile in judet, precum si in zona municipiului Gherla;- credinciosii se vor putea inchina la icoana facatoare de minuni de la distanta de 1.5 m, fara a avea contact cu aceasta;- va fi amplasat un numar suficient de toalete ecologice, distribuite in mai multe locatii din incinta manastirii, astfel incat sa nu se creeze aglomerari de persoane in aceste zone;- monitorizarea respectarii tuturor masurilor impuse se va realiza prin mijloace specifice, inclusiv drone, coordonarea fiind realizata in cadrul Centrului de Comunicatii Mobil amplasat in incinta;- vor fi amplasate pe traseu mijloace de semnalizare si comunicare de tip panouri led, bannere si alte asemenea, pentru transmiterea de mesaje si comunicari in timp real catre participanti;- masurile de ordine publica in sistem integrat, pe timpul afluirii credinciosilor spre Manastirea Nicula, se vor asigura prin instituirea unor posturi si patrule, pentru prevenirea si descurajarea producerii unor fapte antisociale, pentru indrumarea persoanelor si supravegherea respectarii masurilor de protectie si a distantarii fizice;- supravegherea, dirijarea si indrumarea traficului rutier, inclusiv a mijloacelor de transport in comun se va asigura prin masuri specifice;- se va asigura ordinea publica in zona manastirii, in timpul slujbelor religioase in perioada 12-16.08.2020, cu respectarea masurilor de protectie si distantare fizica pe timpul accesului la icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, precum si in zona verde a manastirii, unde pelerinii campeaza;- se vor organiza fluxuri separate de intrare/iesire pentru accesul in anumite zone ale manastirii;- se vor asigura echipaje de interventie in scopul gestionarii unor situatii de risc sau pentru decongestionarea unor aglomerari de persoane", au transmis reprezentantii Prefecturii.Mitropolia Clujului, Maramuresului si Salajului a extins programul manifestarilor religioase, acestea desfasurandu-se in perioada 12-15 august, fiind organizata liturghie arhiereasca in fiecare din aceste zile. In acest sens, credinciosii pot participa in oricare din zilele mentionate la slujba, pentru a nu se crea aglomerari. De asemenea, slujbele vor fi transmise in direct de catre postul Trinitas TV, existand de asemenea transmisiuni live pe pagina de Facebook a Manastirii Nicula.Efectivele de forte de ordine vor fi suplimentate fata de anii precedenti, avand in vedere situatia actuala. De asemenea, va fi utilizat un numar important de voluntari de la organizatiile partenere.In anii anteriori, zeci de mii de persoane participau la pelerinajul de la Manastirea Nicula, in fiecare dintre zilele apropiate sarbatorii Adormirea Maicii Domnului. Icoana Maicii Domnului de la Nicula este considerata de credinciosi facatoare de minuni.