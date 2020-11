Ordinele lui Raed Arafat care au provocat haos in Timis. Zeci de mii de oameni s-au culcat liberi si s-au trezit in carantina

Haosul din Timis

Rutele ocolitoare, o alta masura care a creat haos

Tranzitare la mica intelegere

Ce trebuie sa stie locuitorii comunelor carantinate

Ordinele care prevedeau instituirea carantinei incepand cu ora 5 dimineata au fost emise la ora 23.00. Anuntarea masurilor a fost facuta la 3.45, in dimineata zilei de joi, 5 noiembrie.Spre deosebire de starea de urgenta de la inceputul pandemiei, cand masurile de combatere a pandemiei au fost luate si anuntate de la nivel central, pentru valul doi, cand numarul de cazuri este mult mai mare, responsabilitatea a fost pasata autoritatilor locale. Astfel, propunerile de carantinare pornesc de la nivel local, dar decizia finala o ia tot "Bucurestiul".Asadar, in cazul unei localitati in care rata de infectare este foarte mare si trebuie carantinata, Directia de Sanatate Publica din judetul respectiv realizeaza o analiza a situatiei si o inainteaza Institutului National de Sanatate Publica. In cazul in care INSP isi da avizul, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta emite o hotarare de carantinare care prevede masurile care se impun in fiecare localitate in parte. In baza hotararii CJSU, "comandantul actiunii", seful DSU, Raed Arafat , emite un ordin prin care se instituie carantina. Ordinul intra in vigoare in momentul in care este publicat in Monitorul Oficial.In Timis, totul a inceput miercuri 4 noiembrie 2020. Prefectura Timis a anuntat in prima parte a zilei ca se va propune intrarea in carantina a noua localitati. Seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat intrarea in carantina a opt comune: Pesac, Fibis, Dudestii Noi, Becicherecu Mic, Giroc cu satul apartinator Chisoda, Dumbravita, Mosnita cu satele apartinatoare Rudicica, Urseni, Albina si Mosnita Veche si Ghiroda fara satul Giarmata Vii.Dupa adoptarea hotararii care vizeaza carantinarea comunelor in care locuiesc zeci de mii de oameni, Prefectura Timis nu a comunicat nimic despre decizia luata, transmitand ca hotararea finala va fi luata la Bucuresti.Miercuri, 4 noiembrie 2020,Joi dimineata,Totusi, in cursul zilei de joi, ordinele de instituire a carantinei din Timis nu au putut fi gasite in Ministorul Oficial.Chiar si asa, la ora 5.00, prefectul de Timis, Liliana Onet, era la Mosnita Noua pentru a marca intrarea in vigoare a masurilor care permit iesirea din casa si din localitate doar pentru motive justificate si pe baza unei adeverinte de la lucru sau a unei declaratii pe propria raspundere.Asa s-a ajuns in situatia ca mii de oameni din localitatile din jurul Timisoarei care mergeau joi dimineata la lucru sa fie opriti de politisti sau jandarmi pentru a fi intrebati daca au declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta de la serviciu. Politia a anuntat ulterior ca in prima zi de carantina nu se aplica sanctiuni.Joi dimineata, la scurt timp dupa intrarea in vigoare a carantinei, Politia Timis a transmis ca pentru doua dintre localitati, Dumbravita si Mosnita Noua, au fost stabilite rute ocolitoare. "Cu privire la localitatile carantinate pentru care nu au fost stabilite rute ocolitoare este permisa tranzitarea, fiind interzisa oprirea pe teritoriul acestora", a transmis Politia Timis.Problemele cele mai mari au aparut in cazul tranzitarii localitatii Mosnita Noua, pentru ca in varianta comunicata de autoritati , fiind stabilita o ruta ocolitoare, oameni care locuiesc la 25 de km de Timisoara si lucreaza in oras, iar drumul lor trecea prin Mosnita-Noua, sunt nevoiti sa faca un ocol de 60 de km. Raed Arafat nu a putut fi contactat pentru a oferi explicatii cu privire la ordinele care au creat haos.Inspectoratul Judetean de Jandarmi Timis, desemnat sa conduca operatiunea, a transmis un comunicat din care lasa sa se inteleaga ca rutele ocolitoare sunt optionale, doar pentru cei care vor sa evite cozile formate din cauza controalelor., a transmis Inspectoratul Judetean de Jandarmi Timis.Jandarmii au transmis conditiile in care se poate iesi din casa sau din localitate in zonele in care a fost instituita carantina.", a mai transmis Inspectoratul de Jandarmi Timis.Concret, masurile dispuse in localitatile carantinate sunt similare celor din starea de urgenta: din casa se poate iesi doar cu declaratie pe propria raspundere sau adeverinta/legitimatie de serviciu. La cumparaturi de stricta necessitate nu se poate merge decat in localitatea de domiciliu. Diferenta fata de luna martie este masca, devenita acum obligatorie.