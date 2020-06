Masurile de relaxare propuse de CNSU dupa 15 iunie: se redeschid mall-urile, gradinitele, cresele si centrele balneare. 20 de persoane la evenimente in spatii inchise

Ziare.

com

Printre masurile de relaxare prevazute de Hotararea CNSU se mai numara si reluarea activitatii de catre centrele comerciale, cu exceptia restaurantelor, cafenelelor, locurilor de joaca, salilor de jocuri si cinematografelor situate in interiorul acestora, precum si reluarea activitatii de catre operatorii de tratament balnear, piscinelor exterioare, salilor de sport/fitness, operatorii de jocuri de noroc.Textul Hotararii adoptate de catre CNSU:HOTARARE NR 28 din 11.06.2020 privind propunerea unor masuri de relaxare necesare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepand cu data de 15.06.2020Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta HOTARARE:Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare persoanele sosite din tarile stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul National de Sanatate Publica, aprobate prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.(2) Persoanele care vin in Romania din tarile care fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare prevazuta la alin. (1), dar care, inaintea plecarii din tara respectiva, nu au stat cel putin 14 zile pe teritoriul acesteia intra in carantina/izolare la locuinta/ locatia declarata, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz.(3) Persoanele care fie au plecat din Romania si petrec o perioada mai scurta de 14 zile in alta tara exceptata de la masura carantinarii/izolarii, fie au petrecut o perioada de cel putin 14 zile cumulativ in tari exceptate de masura carantinarii/izolarii nu intra in carantina/izolare la intrarea in Romania.Art.2 Se excepteaza de la masura izolarii/carantinarii persoanele care intra in Romania pentru prestarea de activitati medicale.Art.3 Se mareste la 6 numarul de persoane care nu locuiesc impreuna si care pot participa la activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber, respectiv ciclism, drumetii, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.Art.4 (1) Evenimentele private in spatii inchise se pot organiza cu participarea unui numar maxim de 20 persoane. (2) Evenimentele private in spatii deschise se pot organiza cu participarea unui numar maxim de 50 persoane.Art.5 Se mareste la 6 numarul de persoane care nu apartin aceleiasi familii si pot circula ori forma grupuri pietonale.Art.6 Se pot relua zborurile catre si din tarile pentru care persoanele care sosesc in Romania sunt exceptate de la masura de carantina / izolare, stabilite de Institutul National de Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Art.7 (1) Se reiau activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici. (2) In interiorul centrelor comerciale prevazute la alin. (1), nu se permite: a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, cu exceptia celor dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante minime de 2 metri intre mese si cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiasi familii la o masa. b) exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri si a cinematografelor.Art.8 Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, ingrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru in birouri cu spatii comune in sistem deschis, de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului sanatatii.Art.9 Se reia activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau salilor de sport/fitness, cu obligatia respectarii normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, in baza caruia isi pot desfasura activitatile.Art.10 Se reia activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de tratament balnear, cu obligatia respectarii normelor de prevenire stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.Art.11 Se permite desfasurarea activitatilor in crese, gradinite si after-school pe perioada vacantei de vara, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului sanatatii si al ministrului muncii si protectiei sociale.Art.12 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.